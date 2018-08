Lazio | Inzaghi punta su Correa | ' El Tucu' con gli occhi della tigre

Lazio - tre tiratori per Inzaghi : Luis Alberto - Cataldi e Durmisi si allenano sulle punizioni : I tiratori scelti sono pronti. Luis Alberto, Cataldi e Durmisi si prenotano per i calci piazzati della stagione che verrà. La sfida sui tiri dal limite dell'area chiude la seduta pomeridiana del ...

Lazio - prove anti-Napoli a Marienfeld : Inzaghi studia i movimenti di Callejon e Allan : Diagonali e marcature. Simone Inzaghi ha già la testa proiettata al Napoli. I tagli di Callejon e gli inserimenti di Allan mettono paura. Le sconfitte dello scorso anno , 1-4 all'andata e 4-1 al ...

Lazio - prove di difesa a tre : Inzaghi si affida a Acerbi : Chiusure, movimenti e marcature. Simone Inzaghi, dopo l'attacco, si dedica alla difesa nel ritiro di Marienfeld. Il mister chiede alla squadra massima concentrazione in fase di non possesso. L'...

Lazio - Inzaghi lavora su attacco e difesa. Strakosha in gruppo : Il tecnico biancoceleste intensifica il lavoro dei suoi, la partita col Napoli si avvicina, la Lazio vuole farsi trovare pronta

La Lazio è immobile senza Ciro. E la questione Milinkovic agita Inzaghi : 'Dobbiamo segnare. Se non facciamo gol con 7 occasioni la domenica ci incartiamo. Non servono sette mila passaggi: uno-due poi attaccanti, quinti e le mezzeali che si buttano dentro a fare gol' urlava ...

Lazio - Inzaghi sprona l'attacco : il mister chiede più cinismo sotto porta : Concretezza e massima intensità. Simone Inzaghi non perde tempo. Nel primo giorno dei ritiro di Marienfeld il tecnico lavora sulla manovra offensiva. Nel discorso che precede l'allenamento il mister ...

Lazio - Badelj : 'Mi piace il gioco di Inzaghi'. Correa : 'La Champions mi ha fatto crescere' : In tutti gli sport è una cosa che spinge a fare sempre meglio. La concorrenza è una grande necessità'. Coppa del Mondo. 'Il mondiale è stata grande cosa per il nostro Paese , Croazia, ndr, , che ha 4 ...

Lazio - Inzaghi vuole Badelj subito in campo contro l'Arsenal : Badelj è pronto: Inzaghi vuole schierarlo subito. La Lazio lo cerca dalla scorsa estate, come riporta il Corriere dello Sport, dopo la cessione di Biglia. Dopo i Mondiali Badelj si è concesso 8-9 giorni di riposo, poi ha ricominciato a correre a Zagabria, vuole farsi trovare pronto. Ieri le visite mediche, Inzaghi lo ...

Lazio - Inzaghi è tranquillo su Milinkovic - ecco perché : In tempo di calciomercato un po' di incertezza è d'obbligo, come riporta il Corriere dello Sport: Lotito voleva 155 milioni, ma la cifra è diventata irraggiungibile dopo l'affare Ronaldo alla Juve, ...

Lazio-Bologna - il papà degli Inzaghi : 'La guarderò da solo - con tapparelle abbassate e imprecazioni' : Se non sbaglio, poi, sono gli unici fratelli al mondo a poter vivere questa sfida. Io la vedrò a casa davanti alla televisione con le tapparelle abbassate . Con mia moglie? Da solo, mia moglie la ...

Lazio - che frecciata di Felipe Anderson nei confronti di Inzaghi : il brasiliano a gamba tesa sul suo ex allenatore : Il giocatore brasiliano è tornato a parlare degli ultimi mesi trascorsi alla Lazio, lanciando una frecciata a Simone Inzaghi Felipe Anderson non ha smaltito la delusione per come sono andate le cose lo scorso anno alla Lazio, una stagione tribolata conclusa con la mancata qualificazione alla Champions League. Simone Inzaghi –AFP/LaPresse Il brasiliano adesso si è accasato al West Ham e, dall’Inghilterra, non ha lesinato ...

Lazio - Anderson amaro : 'Anche dopo l'infortunio - Inzaghi non mi faceva giocare' : ROMA - L'addio di Felipe Anderson ha diviso in due la tifoseria della Lazio . A chi non gli ha mai perdonato una certa discontinuità di rendimento, si è contrapposto chi, invece, non ha potuto fare a ...

Lazio - l'appello di Inzaghi : 'Non vendete Milinkovic Savic' : dal nostro inviato Il volto è molto più sereno rispetto a quello dei primi giorni. L'opposto rispetto a quello dello scorso anno nello stesso periodo. Gli arrivi di Badelj e Correa hanno alleggerito ...

Lazio-Spal 3-0 - i biancocelesti dilagano nel finale : buone indicazioni per Inzaghi : La Lazio continua la preparazione in vista dell’inizio del campionato, a tenere banco è anche il mercato ed al momento il tecnico Izaghi è soddisfatto delle strategie biancocelesti. Successo in amichevole contro la Spal, 3-0 il risultato finale grazie alle reti di Ciro Immobile, Caicedo e Rossi, niente dare fare per Semplici, la squadra comunque ha dato risposte. Lazio-Spal 3-0 Marcatori: 53′ Immobile (L), 82′ Caicedo ...