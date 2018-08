Larissa May | Quando i miei si sono separati è stato uno choc Mamma? Ha il cuore

Il salto di Larissa - la gioia di Fiona May : se la figlia «batte» la mamma : Un salto da urlo. Lo ha realizzato ai campionati italiani di Rieti la giovanissima Larissa Iapichino, 16 anni ancora da compiere, volando nel lungo a 6.38 e conquistando così il titolo nazionale nella categoria Allieve. Il grido, invece, è tutto della mamma, Fiona May, che sugli spalti è impazzita di gioia quando il tabellone luminoso dello stadio Guidobaldi ha ufficializzato la misura: neppure lei, doppio argento olimpico e due volte ...

