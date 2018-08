L' appello per l' alberghiero | Stresa non perda il Maggia | la scuola è parte della

L’appello di un papà : «Vaccinate i vostri bimbi anche per il mio - che non può farlo» : Il suo bambino ha cominciato la prima elementare con tre mesi di ritardo: è malato di cancro e c’era il rischio che, in classe con i compagni, fosse esposto ai virus. Per chi è immunodepresso, anche una banale influenza può rappresentare un pericolo mortale. Un papà che vive in Friuli Venezia Giulia ha lanciato un appello disperato agli altri genitori, perché vaccinino i loro figli per salvare la vita al suo, come riferisce il Messaggero ...

Serie A - Corte federale d’appello toglie la penalizzazione al Parma : pagherà solo un’ammenda. Squalifica ridotta per Calaiò : La Corte federale d’Appello presieduta da Sergio Santoro ha accolto parzialmente i ricorsi del calciatore Emanuele Calaiò e del Parma Calcio. I giudici hanno tolto i 5 punti di penalizzazione al club crociato inflitti dal Tribunale federale in primo grado. La società dovrà solo pagare un’ammenda di 20mila euro. La Squalifica dell’attaccante è invece stata ridotta sino al 31 dicembre di quest’anno e un’ammenda di 30.000 euro. Respinto ...

L'appello mondiale di Ilaria Capua per difendere la Scienza dalle fake news : “I movimenti populisti producono soluzioni semplificate a problemi complessi”, mentre “l’era della post-verità contribuisce a questo quadro dando più valore al sensazionalismo e alle opinioni piuttosto che ai fatti”. Lo denuncia Ilaria Capua che nel saggio “Discovering Invisible Truths”, pubblicato sull’ultimo numero del Journal of Virology, lancia un appello a tutto il mondo ...

L'appello di una mamma single per trovare il "ragazzo sexy" incontrato in aereo : "Perché non gli ho lasciato il numero?" : Una mamma single inglese ha lanciato un appello su Facebook per ritrovare l'uomo che era seduto accanto durante un volo di ritorno dalla Spagna e con cui avrebbe flirtato, pur non avendo proceduto allo scambio dei numeri di telefono. La curiosa vicenda è riportata dal Daily Mail.Così la mamma single Jo, memore dei bei momenti trascorsi sul volo Valencia-Gatwick, ha chiamato alL'appello li utenti del social network, fornendo qualche ...

Thailandia - appello al nuovo governo italiano per salvare Denis Cavatassi : Agosto tempo di vacanze e tra le mete più ambite degli italiani spicca la Thailandia. Ma in questo luogo da favola un nostro connazionale vive ogni giorno un inferno: Denis Cavatassi, cinquantenne di Tortoreto, cittadina abruzzese, condannato a morte nel Paese asiatico con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio del socio d'affari Luciano Butti.Per salvarlo dalla pena capitale, se la Corte Suprema di Bangkok a cui si sono appellati i ...

Rinvio degli obblighi vaccinali - è scontro «In Trentino le coperture erano in aumento» L'appello delle mamme di bimbi immunodepressi

"Aiutiamo la ricerca" : l'appello per Anna - la bimba-pesciolino : La piccola è affetta da ittiosi lamellare, una rara patologia della pelle di cui si contano soltanto 300 casi in Italia. La...

appello social per trovare un chirurgo - ora Salvatore è stato operato e sta bene : Il ragazzo ha trovato un'equipe che lo ha finalmente operato dopo che in molti si erano tirati in dietro da quella che era...

“Aiutiamola!”. L’appello dei vip per Anna - la ‘bimba pesciolino’ : che male ha : Anna, 4 anni, di Jesolo ma ora vive in Austria, è una ‘bimba pesciolino’. È il Corriere della Sera a raccontare la sua storia. Per lei, che soffre di una malattia genetica rara, l’ittiosi lamellare, che secca e screpola la pelle fino a indurirla, si sono già mossi anche i vip nostrani per aiutarla. Perché la malattia di Anna, che trascorre buona parte della giornata giocando a carte e completando dei puzzle quando non è ...

Brexit : scienziati e Nobel firmano appello per un nuovo referendum : scienziati britannici, tra cui due vincitori del premio Nobel, hanno firmato un appello lanciato dal quotidiano The Independent per un nuovo referendum sull’accordo finale sulla Brexit: alla campagna hanno aderito Sir Paul Nurse, il genetista e premio Nobel; Sir Fraser Stoddart, chimico e anche lui vincitore del Nobel; l’astronomo reale Lord Martin Rees; la microbiologa Dame Anne Glover. L’iniziativa segue quella della British ...