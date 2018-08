L' appello dei genitori di una bimba trapiantata | ' vaccinate i compagni'

appello dei capigruppo di Forza Italia al premier Conte : non tacere sui vaccini : Al direttore - La società civile e le istituzioni rappresentative della Repubblica, a partire dal Parlamento, non possono e non devono essere insensibili di fronte agli appelli che vengono dalla scienza, ma anche dalle madri che hanno a cuore la salute dei loro figli. Anche noi sentiamo tutto il pes

"Lasciateci assumere i migranti" - l'appello al governo dei ristoratori francesi : I ristoratori e gli albergatori francesi cercano 130.000 lavoratori. Hanno difficoltà a trovarli e, per questo motivo, hanno chiesto al governo di facilitare l'assunzione dei migranti. La loro proposta è rendere più agevoli le procedure per far ottenere agli irregolari il permesso di lavoro. "Siamo in attesa che il governo dia il documento a queste persone. Noi siamo pronti a formarli e a dare loro un'occupazione", ha detto ...

Vaccini - appello anche dell'Ordine dei medici : 'Sulle vaccinazioni lanciamo un appello al Parlamento, perché, nelle sue decisioni, rispetti sempre la scienza e metta il ministro della Salute, Giulia Grillo, nelle migliori condizioni per lavorare',...

Vaccini - appello al Parlamento dell Ordine dei Medici 'No al rinvio di un anno'. Il ministro Grillo ' Nessun passo indietro sull obbligo' : 'No al rinvio di un anno dell'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi'. E' netta la posizione della Federazione nazionale degli ordini dei ...

Vaccini - appello al Parlamento dell'Ordine dei Medici : "No al rinvio di un anno". Il ministro Grillo : " Nessun passo indietro sull'obbligo" : Si allarga la fronda nel M5S dopo l'approvazione dell'emendamento che fa slittare le sanzioni. Il deputato Trizzino, direttore dell'ospedale civico di Palermo: "Ho visto morire bambini per il morbillo, non per complicanze postvaccinali".

“Aiutiamola!”. L’appello dei vip per Anna - la ‘bimba pesciolino’ : che male ha : Anna, 4 anni, di Jesolo ma ora vive in Austria, è una ‘bimba pesciolino’. È il Corriere della Sera a raccontare la sua storia. Per lei, che soffre di una malattia genetica rara, l’ittiosi lamellare, che secca e screpola la pelle fino a indurirla, si sono già mossi anche i vip nostrani per aiutarla. Perché la malattia di Anna, che trascorre buona parte della giornata giocando a carte e completando dei puzzle quando non è ...

Migranti : l'appello dei 500 per sostenere nave Aquarius : ... l'attrice Juliette Binoche, il fotografo Yann-Arthus-Bertrand, lo scrittore premio Nobel J.M.G Le Clézio, l'economista Thomas Piketty, lo scrittore Daniel Pennac, l'ex calciatore campione del mondo ...

Polemiche per le nomine dei vertici Rai - a rischio la presidenza di Foa. Dal Pd appello a Fi : 'non lo votate' : Opposizioni all'attacco dopo la scelta del governo del giornalista per la presidenza Rai. Pressing del pd: 'faremo di tutto per fermare la sua nomina'. Mercoledì il vedretto della Commissione di ...

Il fallimento del casinò - appello dei sindacati : 'Riaprire la casa da gioco' : I rappresentanti sindacali hanno presentato una richiesta di incontro urgente alla sezione fallimentare del Tribunale di Como e ai ministeri dell'Interno, del Lavoro e dell'Economia per chiedere la ...

L'appello dei familiari di padre Paolo Dall'Oglio : "Un emiro sa - agire ora" : Il 29 luglio ricorreranno i 5 anni dalla scomparsa del padre gesuita Paolo Dall'Oglio, sparito nel nulla in Siria il 12 agosto del 2013. Ma i familiari e gli amici non perdono la speranza, e riuniti questa mattina a Roma nella sede della Fnsi hanno rivolto un nuovo accorato appello alle autorità italiane affinché agiscano ora, senza indugi, approfittando del nuovo quadro politico venuto a crearsi con la presa di Raqqa da parte ...

Chiara - morta dopo una cena al ristorante : l'appello dei genitori sulle "allergie sottovalutate" : L'autopsia, prevista oggi, farà luce sulle cause della morte di Chiara Ribechini, la 24enne di Navacchio (frazione del comune di Cascina, in...

