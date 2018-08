Labbra al top | il rossetto dell’estate 2018 è bicolor

dilei

(Di venerdì 10 agosto 2018) Vuoi lasciare tutti a bocca aperta con un make up sorprendente e di tendenza? Sei indecisa tra il gloss rosso e quello rosa shocking? Vorrestinude ma non riesci a rinunciare a un tocco di colore? In ogni caso la risposta è una: il. Il truccopiù glam e divertente dell’estateè senza dubbio questo: provare due tonalità insieme di, senza avere paura di osare. Puoi applicare due colori diversi, una sul labbro superiore e una su quello inferiore, puoi mescolare due nuance dello stesso colore, oppure stendere uno strato dimat e sopra un velo di gloss a contrasto. La parola d’ordine è: osare. Prova per esempio con il viola sul labbro superiore e uno blu per quello inferiore, per un intrigante effetto dark. Se vuoi un look più romantico, potresti provare il rosso sulla parte superiore e il nude su quella sulla parte inferiore. ...