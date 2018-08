La Turchia spaventa i mercati europei

LA Turchia spaventa L’EUROPA : LIRA AI MINIMI STORICI/ Ultime notizie : la dura replica di Erdogan : TURCHIA, il crollo della LIRA SPAVENTA la Bce: mercati SPAVENTAti, con la Borsa di Milano fanalino di coda in Europa. Le dichiarazioni del presidente turco Erdogan.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 12:06:00 GMT)

La Turchia spaventa l'Europa : crolla la Lira - rischio contagio per banche e spread : "Effetti sullo spread e sull'euro". La Banca centrale europea in allerta per il contagio della crisi economica e monetaria...

Lira ai minimi sul dollaro : la Turchia spaventa i mercati : Nuovi minimi storici per la Lira turca sul dollaro. La Lira è scambiata a 5,85 dollari, sulla scia della crisi diplomatica tra Turchia e Stati Uniti per il pastore americano detenuto da Ankara e per il moltiplicarsi dei timori per l'esposizione delle banche europee. La moneta turca è scesa per la prima volta sotto quota 6 dollari, perdendo circa il 12% del suo valore. Poi è risalita a 5,85 dollari.Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ...

La lira affonda - ora la Turchia spaventa i mercati : Non si arresta il crollo della lira turca che, in avvio di contrattazioni, è arrivata a perdere fino al 13,5% sul dollaro, secondo quanto riporta Bloomberg. La valuta di Ankara, sotto attacco per via dei timori sulle politiche economiche del Paese, è arrivata a scambiare fino a 6,3 sul biglietto verde per poi recuperare un po’ di terreno e ora trat...