La Turchia rischia di inguaiare l' Italia

(Di venerdì 10 agosto 2018) L'HuffPostlo aveva anticipato nei giorni scorsi da Istanbul: lo scoglio sul quale possono infrangersi le ambizioni di potenza del "Sultano" si chiama economia. Così è. Nelle ultime ventiquattr'ore il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha denunciato "campagne" internazionali volte a colpire il suo Paese e invitato i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico per il crollo della lira sui mercati valutari. Il capo dello Stato, riferisce il quotidiano Hurriyet, è intervenuto ieri sera tardi da Rize, sua città natale: "Avranno pure i loro dollari, noi abbiamo il nostro popolo e Dio", ha scandito Erdogan. "Lavoreremo molto e ci sforzeremo per rendere il nostro Paese più moderno con tutte le sue 81 province, se Dio vorrà. Ma sappiate – ha aggiunto - che oggi stiamo meglio di ieri e che domani staremo meglio di oggi".La lira turca ha ...