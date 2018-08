La sinistra attacca | Salvini gode | Fiero di essere un troglodita

Di Maio : "Marchionne? sinistra vile lo attacca" : ''E' strano vedere quelli che hanno permesso alla Fiat di fare quello che voleva in Italia, la sedicente Sinistra, che quando Sergio Marchionne era amministratore delegato ed era potente gli hanno ...

'Avete quei morti sulla coscienza. Siate maledetti'. La sinistra attacca Salvini e il governo : ROMA - 'Voi che chiudere i porti. Voi che giocate cinicamente con la vita di esseri umani disperati. Voi avete questi morti sulla coscienza. Siate maledetti'. Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e ...

Berlusconi Attacca i M5s : Sono schiavi delle ideologie di sinistra : Berlusconi Attacca i M5s: Sono schiavi delle ideologie di sinistra “Forza Italia combatterà una dura battaglia in Parlamento sui temi… L'articolo Berlusconi Attacca i M5s: Sono schiavi delle ideologie di sinistra proviene da Essere-Informati.it.

D'Attorre : 'sinistra - non serve riattaccare i cocci : ora nuovo progetto ecosocialista' : Questo venerdì 6 luglio si è svolto a Roma, presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, un seminario dal titolo Per trasformare l'opposizione in alternativa. A margine dei lavori BlastingNews ha intervistato in esclusiva Alfredo D'Attorre, ex parlamentare del PD e poi di Articolo Uno-MDP, ricandidato alle scorse elezioni con Liberi e Uguali [VIDEO]. Vediamo quello che ci ha detto. D'Attorre: 'La sinistra è scollegata dai ceti popolari: serve ...

La sinistra radical chic attacca "Ecco il manifesto anti Salvini" : Scrittori, registi, attori e cantanti. Contro Matteo Salvini la rivista Rolling Stone chiama a raccolta la sinistra radical chic. Da Daria Bignard a Caparezza, da Lo Stato Sociale ai Tre Allegri ...

Grillo attacca Amendola e «gli uomini della sinistra frou frou». L'attore : «Querelo» : Beppe Grillo scatenato sul suo blog contro la sinistra e anche contro Claudio Amendola, colpevole di aver detto pubblicamente di non voler «vivere in un Paese che chiude i suoi porti». Uno scontro, che a quanto pare, finirà in un'aula di tribunale. L'attore, infatti, ha annunciato querela nei confronti del fondatore del M5S. --«La rabbia disperata dei sodali dell’intellighenzia piddina è davvero impressionante - scrive Grillo -. Il livor ...

RENZI CONTRO SALVINI : “AQUARIUS? FA IL BULLO CON MIGRANTI/ Attacca la sinistra : “sbagliate Matteo” : RENZI CONTRO SALVINI: “Fa il BULLO con i MIGRANTI. Non lascio morire la gente in mare, una vita umana vale più di un milione di like, piuttosto perdo voti”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:55:00 GMT)

Flat tax solo dal 2020 per le famiglie. Intanto la sinistra attacca : sarà un regalo ai ricchi : Ad agirare le acque sono state le dichiarazioni odierne di Alberto Bagnai, economista della Lega che molti accreditano come possibile sottosegretario all'Economia. Intervenendo alla trasmissione ...