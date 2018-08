La S Pen | con Samsung Galaxy Note 9 | non è più un semplice pennino

Rai - il consigliere scelto dai diPendenti Laganà : “Ricerca di intese politiche sul presidente delegittima l’azienda” : “Non resta che prendere atto che la faticosa ricerca di intese politiche tra i partiti rischia di continuare a delegittimare gravemente l’immagine della nostra azienda e a bloccare l’avvio di una nuova stagione nel segno di quel cambiamento, vero, che in molti auspichiamo”. Lo scrive il consigliere Rai Riccardo Laganà – il primo eletto dai dipendenti – in una lunga nota in cui torna sulla riunione del cda di due giorni ...

Quota 100 - crescono i dubbi : "Cospicuo taglio dell'assegno Pensionistico" : Cesare Damiano, del Partito Democratico: "Se ha come requisito di base un'età anagrafica di 64 anni, oltre a restringere la...

Nuovo Surface Pro : migliorato il touch e la Penna con l’ultimo aggiornamento firmware : Microsoft ha rilasciato recentemente un Nuovo aggiornamento firmware per il Nuovo Surface Pro che introduce diversi miglioramenti per la Surface Pen e il touchscreen. Changelog Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.9125.57 Marvell Semiconductor, Inc. – Net – 15.68.9125.57 Surface – System – 4.18.136.0 Surface – System – 1.16.139.0 Surface – firmware – 429.0.1.10 Surface – firmware – 234.2291.769.0 Download Per installare subito il ...

UNO SCERIFFO EXTRATERRESTRE : POCO EXTRA MOLTO TERRESTRE/ Su Canale Nove il film con Bud SPencer : Uno SCERIFFO EXTRATERRESTRE...POCO EXTRA e MOLTO TERRESTRE, il film in onda su Canale Nove oggi, in seconda serata. Nel cast: Bud Spencer e Cary Guffey, alla regia Michele Lupo. (Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 11:10:00 GMT)

CHISSA PERCHE' CAPITANO TUTTE A ME/ Su Canale Nove il film con Bud SPencer (oggi - 10 agosto 2018) : Chissà perché...CAPITANO TUTTE a me, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 10 agosto 2018. Nel cast: Bud Spencer e Cary Guffey, alla regia Michele Lupo. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:54:00 GMT)

ApPena consegnato - già “visitato” dai writers : imbrattato il treno “Jazz” | : Sorpresa ieri mattina in stazione a Imperia: il convoglio diretto a Ventimiglia riempito di graffiti. Scatta l’indagine

Un Pensionato scrive a Salvini e Di Maio e racconta il lato buono dei "parassiti d'oro" : "Ho lavorato per 38 anni presso un grande istituto di credito, dove ho raggiunto il grado di direttore centrale e responsabile di 22 sedi operative. Anche io, quindi, appartengo alla categoria dei 'pensionati parassiti' che la strana coppia Salvini-Di Maio non vede l'ora di eliminare"Comincia così la lettera inviata a Il Giornale da M.Victor Buonfantino, un pensionato d'oro che rischia di vedersi tagliare l'assegno dal progetto di legge ...

Riforma Pensioni 2018/ Damiano : con Quota 100 tradite le promesse elettorali (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Damiano: con Quota 100 tradite le promesse elettorali. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:21:00 GMT)

Il cast di Tredici contro Netflix per l’aumento degli stiPendi in vista della terza stagione : Il cast di Tredici potrebbe guadagnare molto di più rispetto le prime due stagioni. Stando a quanto riferisce Deadline, i giovani attori protagonisti starebbero in trattative con Netflix per incrementare il loro stipendio, in vista della terza stagione, le cui riprese inizieranno il 13 agosto a Los Angeles. Secondo il noto website, Dylan Minette, che interpreta il protagonista di Tredici, Clay Jensen, ha guadagnato una cifra che si aggira ...

Ciclismo - il Team Sky blinda Thomas e Pensa a Filippo Ganna : l’italiano non rinnova con l’UAE Emirates : In questo momento la priorità del Team Sky è quella di confermare il recente vincitore del Tour de France, dopodiché si occuperà degli innesti Il Tour de France ha acceso i riflettori su Geraint Thomas, capace di ribaltare le gerarchie e portarsi a casa la vittoria nonostante la presenza nel roster di Chris Froome. AFP/LaPresse Il gallese non si è lasciato risucchiare nelle tappe finali, prendendosi anche una splendida vittoria ...

RIFORMA PenSIONI 2018/ Contro la proposta di Lega e M5s si schiera anche la Cida (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 10 agosto. Contro la proposta di Lega e M5s si schiera anche la Cida. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 05:58:00 GMT)

Pensioni anticipate - ipotesi doppia anzianità : uscita quota 100 e 42 anni di contributi : La riforma delle Pensioni con l'introduzione della quota 100 ed il superamento, graduale, della legge Fornero, sara' affrontato nella legge di Stabilita' 2019. Lo hanno assicurato sia il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Si puntera', dunque, soprattutto sugli anni di contributi gia' versati per arrivare a quota 100 partendo, tuttavia, dall'eta' minima di 64 anni, ma anche da ...

Grande Fratello Vip 3 : ecco gli 8 concorrenti confermati!!! Che ne Pensate? : Manca poco più di un mese al Grande Fratello Vip 3 e il cast sta prendendo forma. Poche ore fa Tv Blog ha parlato della possibile presenza di Alberico Lemme e Ivan Cattaneo: Si vocifera che fra i papabili a fare il GF Vip 2018 ci possa essere Ivan Cattaneo, che lo scorso anno declinò l’invito, insieme al celebre Alberico Lemme, che lo scorso anno non entrò nel cast del programma condotto da Ilary Blasi per una questione di impegni ...

Samsung Galaxy Note 9 in vendita dal 24 agosto con un processore più performante e S Pen per controllo a distanza : Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy Note 9, nuova generazione dello smartphone con il pennino del produttore coreano, che debutta in 4 colori (solo 3 arriveranno in Italia), con uno schermo Super AMOLED da 6,4″ ed una batteria da 4000mAh per poter arrivare a fine giornata con supporto alla ricarica wireless. Il design continua a seguire i trend del 2018, con cornici iper ridotte, bordi curvati ed uno schermo che occupa gran parte ...