La quota 42 diventa la misura su cui il Governo punterebbe per la prossima manovra

(Di venerdì 10 agosto 2018) La Legge di Bilancio sarà il contenitore dove ilinserirà, con ogni probabilità, alcune novità pensionistiche per il 2019.100,41, opzione donna e interventi sulle minime sono le misure su cui l’Esecutivo discute quotidianamente. Dopo l’ultimo summit a Palazzo Chigi, almeno stando alle indiscrezioni ed a quello che riporta per esempio il sito “Money .it”, sembra che ilstia cambiando strategia. La100 in Legge di Stabilità che sembrava quasi una certezza, inizia a scricchiolare per via degli alti costi della. Ed iniziano a trapelare indiscrezioni su altre misure da inserire immediatamente, posticipando la100 ad una più lunga ed approfondita discussione l’anno venturo. Ed alla fine100 si farà o no? La100 è stata una delle misure più discusse nella campagna elettorale dello scorso anno. Un autentico cavallo di battaglia della ...