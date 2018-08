La profilassi causa l' autismo Così la Grillo in Parlamento faceva terrorismo

ilgiornale

(Di venerdì 10 agosto 2018) Sono ormai diventati virali alcuni video (rilanciati persino ieri dall'ex premier Matteo Renzi) in cui Paola Taverna , paladina M5s dei No Vax, urla in un italiano improbabile al Senato che gli italiani sono delle pecore e i vaccini "marchi per le bestie". In un altro la stessa Taverna va in giro per l'Italia a dire che per vaccinarsi una volta bastava andare a trovare i familiari ("Se poco poco c'avevo un cugino con le malattie esantematichemo la processione").Il problema è che anche il ministro della Salute Giuliaè una No Vax conclamata, anche se si sforza di non dimostrarlo. Nel 2014 c'è la presentazione di una proposta di legge in cui si dice: "Recenti studi hanno messo in luce collegamenti tra le vaccinazioni e alcune malattie specifiche come l'". È il disegno di legge 2077 che avrebbe dovuto vietare l'obbligo di vaccinare i militari perché incostituzionale, ...