La «pace fiscale» adesso si restringe Niente sconti Iva | incasso sotto 3 miliardi

pace fiscale per chi ha tasse arretrate : governo istituisce una task force - ipotesi 2019 : Il governo di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio [VIDEO] e del premier Giuseppe Conte sono fortemente intenzionati a risolvere l'annosa questione di chi non riesce a pagare le tasse arretrate. Per realizzare quanto promesso anche in campagna elettorale e riportato poi sul documento d'intenti, sottoscritto dai due leader all'atto della formazione del governo, è stata istituita una task force di supertecnici al fine di mettere in piedi un'ipotesi ...

Il Cdm nomina un generale della Gdf come nuovo direttore dell'Agenzia dell'Entrate (dovrà fare la pace fiscale) : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore è il nuovo Mr. Fisco. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri a capo dell'Agenzia dell'Entrate. Il prefetto Riccardo Caprino è stato scelto per l'Agenzia del Demanio e Benedetto Mineo alle Dogane."Questa sera abbiamo nominato il generale della guardia di Finanza Antonino Maggiore a capo dell'Agenzia delle Entrate. E' un ...

Pronta la "pace fiscale" fino a 100mila euro : Nel decreto fiscale legato alla legge di Bilancio potrebbe entrare anche la "pace fiscale" o di fatto il condono. L'esecutivo sta studiando le misure da adottare per mettere in atto il provvedimento. Secondo le stime riportate dal Messaggero nelle casse dell'erario potrebbero arrivare circa 3,5 miliardi di euro che verrebbero destinati alle coperture che potrebbero finanziare la riforma della Legge Fornero sul versante previdenziale. Secondo la ...

pace fiscale - una soluzione che potrebbe riguardare milioni di italiani : Anche Luigi Di Maio è tornato a citare la Pace Fiscale all'interno del discorso relativo alla Legge di Bilancio: "Se con il ministero dell'economia riusciremo a trovare soluzioni su flat tax, Pace ...

Manovra - Tria presenta l’antipasto di flat tax : “Estensione di quella al 15% per le partite Iva. E avvieremo la pace fiscale” : flat tax e reddito di cittadinanza partiranno già nel 2019, perché “per rassicurare investitori e famiglie non bisogna rinviare le riforme strutturali, ma dare certezze sulle prospettive, e dimostrare che il Paese è in grado di crescere“. Intenzioni già note del governo e avallate dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in un’intervista al Sole 24 Ore: “Sono stato io a rassicurare i colleghi sul fatto che ...

Manovra verso quota 25 miliardiSi lavora alla pace fiscale dal 2019 : Approvato ieri il decreto Dignità, il governo lavora ora sulla Manovra, che dovrebbe valere 25 miliardi e prevedere la sterilizzazione dell’Iva con un assaggio di flat tax Segui su affaritaliani.it

pace fiscale - obiettivo 3 - 5 miliardi : Dal prossimo anno potrebbe scattare la Pace fiscale , ovvero quella misura che permetterà ai contribuenti italiani di mettersi in regola con il Fisco . L'entrata in vigore, dunque, è prevista per il ...

Il governo lavora alla pace fiscale per recupero di 3 - 5 mld nel 2019 : Una cifra al di sotto di quella immaginata qualche tempo fa. Una 'una tantum' che però, dicono al Mef, non sarebbe un condono, prevista il prossimo anno per non sovrapporsi alla rottamazione -