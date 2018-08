La mossa del governo sulle periferie fa arrabbiare anche i sindaci di Lega e M5s

Uno scienziato del programma missilistico siriano è stato ucciso dal mossad? : Milano. Aziz Asbar era uno dei principali scienziati al lavoro sul programma missilistico siriano. E’ stato assassinato sabato a Masyaf, nel nord-ovest della Siria, dove si trova un centro di ricerca per lo sviluppo di armamenti. Secondo il New York Times, che cita una fonte di intelligence mediorie

La mano del mossad dietro l'eliminazione del "chimico" di Assad : Una "eliminazione mirata" targata Mossad. Un avvertimento diretto a Bashar al-Assad: Israele farà di tutto per impedire al rais di Damasco di sviluppare un piano di riarmo chimico e missilistico. Lo scienziato siriano Aziz Asber, morto in circostanze poco chiare nel fine settimana, era "coinvolto in attività terroristiche, quindi accolgo la sua dipartita". A dirlo o oggi all'emittente radiofonica Radio Army è il ministro ...

SUD E RIPRESA/ La mossa del Governo che può aiutare anche il Nord : Il rapporto Svimez 2018 non contiene solo dati negativi. Ci sono utili indicazioni per il Governo, che può intervenire aiutando anche il Nord.

FINANZA E POLITICA/ La mossa - obbligata - della Lega che può far cadere il Governo : Nel Governo ci sono due visioni diverse dell'economia. Lega e M5s stanno provando a raggiungere un compromesso. CARLO PELANDA.

FINANZA E POLITICA/ La mossa (obbligata) della Lega che può far cadere il Governo : Nel Governo ci sono due visioni diverse dell'economia. Lega e M5s stanno provando a raggiungere un compromesso, ma il Carroccio potrebbe far saltare tutto. CARLO PELANDA

Incredibile Serie B - ipotesi campionato a 23 squadre : l’ultima disperata mossa dell’Avellino : 1/12 Settonce Roberto/LaPresse LaPres ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Roma e Inter show - doppio colpo Sampdoria - mossa del Genoa : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, importanti movimenti in entrata ed uscita. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha chiuso una trattativa per il centrocampo, un rinforzo super per Gasperini, stiamo parlando dell’ex Milan Pasalic, accordo totale raggiunto con il Chelsea in prestito con diritto di riscatto, anche il calciatore si è deciso ...

Di Maio ospite speciale alla festa dell’Unità - la mossa del Pd per rompere il ghiaccio : Se l’operazione andrà in porto sarà di sicuro la serata clou delle feste di partito. Dal Nazareno trapela la voce che tra gli ospiti della festa nazionale dell’Unità di Ravenna potrebbe pure figurare nientedimeno che Luigi Di Maio. E infatti dal suo entourage confermano di essere stati pre-allertati e che sono in attesa degli inviti. Insomma, nessu...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 luglio : Il premier si racconta e risponde su tutto : la nuova mossa con l’Ue sui migranti - i rapporti con Di Maio - Grillo (“MI disse : ‘tu sei quello normale’”) e Salvini - la legittima difesa e il condono : L’intervista “Per gestire sbarchi e migranti serve un comitato di crisi Ue” Parla il premier – Per la prima volta il presidente del Consiglio si racconta: “Ho sempre votato centrosinistra, il mio modello è Aldo Moro” di Marco Travaglio Nomine Rai lottizzata come sempre, un ex Mediaset in Vigilanza Patto maggioranza-opposizioni: c’è un posto in Cda per tutti Al Copasir Guerini (Pd), il giornalista del Biscione sorveglia Viale ...

Migranti - pagina dei Sentinelli di Milano rimossa da Facebook. In migliaia agli amministratori del social : “Riapritela” : La pagina dei Sentinelli di Milano è stata rimossa da Facebook per quasi 24 ore ed è stata riaperta solo dopo migliaia di segnalazioni da parte degli utenti. La denuncia era arrivata nella tarda serata di martedì dal portavoce del movimento Luca Paladini, spiegando che “probabilmente oggi siamo stati segnalati per aver postato l’immagine del bambino e della donna annegati” e recuperati dalla Proactiva Open Arms. Nel corso della ...

FCA E SINDACATI/ La mossa della Fiom per tornare al tavolo con l'azienda : Si è tornati a parlare dell'occupazione in Fca e sono da tenere d'occhio anche le mosse della Fiom, desiderosa di tornare a trattare sul contratto di lavoro. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:07:00 GMT)FCA/ Trump e Marchionne fanno vacillare la piena occupazione in Italia, di F. OppedisanoLAVORO E POLITICA/ Le sviste di Di Maio tra Ilva e Centri per l'impiego, di G. Sabella

Anziana finge rapina per solitudine - poliziotti la portano a fare un giro. Barbara D'Urso commossa : «Grazie alle nostre forze dell'ordine» : La storia dell'ultra novantenne di Napoli che nei giorni scorsi ha finto una rapina perchè si sentiva sola ha commosso davvero tutti, anche Barbara D'Urso. La conduttrice, attualmente impegnata sul ...

"Piano Marshall" tedesco per l'Africa : l'ultima mossa della Merkel : Secondo Müller, le detrazioni fiscali a vantaggio di chi investe nel 'Terzo Mondo' sarebbero un provvedimento essenziale per risolvere la 'crisi migratoria' che l'Ue sta fronteggiando. Egli ha ...

Oggi la giunta del Real - si attende la mossa di Perez : Oggi si riunirà la Junta Directiva del Real Madrid. In pratica, il consiglio di amministrazione delle merengues. Con il presidente Florentino Perez che dovrà spiegare come intende procedere, fatto ...