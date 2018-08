lastampa

: La lira affonda, ora la Turchia spaventa i mercati @LaStampa - Virus1979C : La lira affonda, ora la Turchia spaventa i mercati @LaStampa - lmellanofiba : La lira affonda, ora la Turchia spaventa i mercati -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Non si arresta il crollo dellaturca che, in avvio di contrattazioni, è arrivata a perdere fino al 13,5% sul dollaro, secondo quanto riporta Bloomberg. La valuta di Ankara, sotto attacco per via dei timori sulle politiche economiche del Paese, è arrivata a scambiare fino a 6,3 sul biglietto verde per poi recuperare un po’ di terreno e ora trat...