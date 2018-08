La guerra commerciale con l' America di Trump indebolisce e divide il regime cinese

guerra commerciale - non solo USA-Cina : ecco quella Canada " Arabia Saudita : "Il Canada difenderà sempre la protezione dei diritti umani, compresi i diritti delle donne e la libertà di espressione in tutto il mondo. Il nostro governo non esiterà mai a promuovere questi valori ...

Nel bollettino economico di agosto la Bce lancia l'allarme per le conseguenze di una guerra commerciale : 09/08/2018 - 11:50 "La dinamica di crescita dell'economia globale ha continuato a essere stabile nel secondo trimestre del 2018, ma i rischi al ribasso legati alle tariffe commerciali sono rimasti evidenti. Inoltre, gli indicatori del commercio ...

guerra commerciale - JP Morgan : Trump potrebbe puntare su debolezza dollaro contro Cina : Gli analisti di JP Morgan ritengono che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe decidere di ricorrere al deprezzamento del dollaro per combattere la Guerra commerciale in corso contro la ...

La guerra sui dazi non incide sulla bilancia commerciale cinese : Nelle prossime ore la banca centrale australiana, Reserve Bank of New Zealand, RBNZ, annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Un leggero miglioramento delle aspettative d'inflazione non ...

Gli USA possono vincere la guerra commerciale? : Gli stimoli fiscali e l'azione di deregulation, in effetti, hanno permesso di sostenere la crescita, sebbene ci chiediamo se i primi possano davvero rappresentare una politica efficace a livello ...

Gli USA possono vincere la guerra commerciale? : Mentre l'impatto negativo sul PIL cinese di una guerra commerciale di rappresaglia è circa il doppio di quello USA, poiché è un'economia più ristretta e aperta di quella americana,, il Paese sta ...

Borsa di Tokyo chiude fiacca su escalation guerra commerciale : In questo quadro sale l'attesa per l'incontro fissato a Washinton tra il ministro giapponese dlel'economia, Toshimitsu Motegi, e il rsappresentante americano al Commercio, Robert Lighthizer, per ...

Mercati cauti su escalation guerra commerciale : Teleborsa, - Partenza in sordina per le principali borse europee sulle rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina , mentre sono in dirittura di arrivo i dazi USA sui prodotti cinesi, per un ...

Mercati cauti su escalation guerra commerciale : Partenza in sordina per le principali borse europee sulle rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina , mentre sono in dirittura di arrivo i dazi USA sui prodotti cinesi, per un valore di 16 ...

Speciale energia : Cina-Usa guerra commerciale - Pechino ha esaurito le "munizioni tariffarie" : "La Cina che per la prima volta fatica a competere con noi, sta spendendo una fortuna in pubblicità e relazioni pubbliche, perché sta veramente danneggiando la sua economia", ha scritto il presidente ...

Le conseguenze della guerra commerciale USA - Cina sui mercati finanziari : La lettura trimestrale è prevista poter arrivare allo 0,40% rispetto allo 0,20% del trimestre precedente mentre si prevede che il dato annualizzato mostri un'economia in crescita all'1,30%. Apri un ...

guerra commerciale - Cina : 'dobbiamo rispondere a dazi per difendere nostra dignità' : Novità dal fronte della Guerra commerciale Cina-Usa. "La Cina è del tutto pronta e dovrà rispondere, alle tariffe, per difendere la dignità della nazione e gli interessi della sua gente". Così si ...

Fed bullish blinda il dollaro - ma eccezione yen con timori guerra commerciale : Il dollaro rimane solido, grazie all'assist della Federal Reserve. All'indomani dell'annuncio dell'istituto, che si è mostrato determinato a proseguire nel percorso di rialzo dei tassi, gli ...

La guerra commerciale non farà deragliare il ciclo economico : Tutte le principali regioni risentirebbero di un eventuale aumento dei dazi sull'industria automobilistica; ciò rappresenterebbe un grave shock per l'economia mondiale e la crescita mondiale, almeno -...