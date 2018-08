La flat tax e il nodo del bonus Renzi No alla cancellazione | verso riforma

Di Maio : in manovra reddito - flat tax e Fornero rispettando vincoli - Caso Ilva - 'pronto un piano B' : Con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, poi, "c'è perfetta sintonia", ha sottolineato il vicepremier. "Pareggio bilancio in Costituzione va superato" - Di Maio ha affermato poi che l'Italia sia ...

flat tax - 80 euro e aumento Iva : facciamo chiarezza. Manovra tra voci e smentite : "Non toccheremo gli 80 euro", si affrettano a precisare Salvini e Di Maio. Eppure il finanziamento della Flat Tax e del reddito di cittadinanza necessita di risorse, e altre - almeno 20 miliardi - ...

Legge di bilancio - Di Maio : “Non tocchiamo gli 80 euro di Renzi. Scrissi ‘flat tax incostituzionale’? Com’è scritta va bene” : “Non so chi se la sia inventata questa cosa, insieme all’aumento dell’Iva, ma il governo è compatto nella volontà di non aumentare l’Iva e di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini anche per quanto riguarda la misura” del bonus degli 80 euro. Così il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito alle indiscrezioni sull’azzeramento della norma voluta dal governo Renzi per ...

Addio al bonus da 80 euro di Renzi - news 9/8 : stipendi ridotti per finanziare la flat tax? : Il vertice di maggioranza di ieri 8 agosto, sembra portare una novità inattesa: l’Addio al bonus da 80 euro di Renzi. La novità andrà inevitabilmente ad incidere sullo stipendio di molti dipendenti, anche se il provvedimento non aveva mancato di suscitare polemiche per i rimborsi a cui alcuni sono stati costretti. Il bonus 80 euro […] L'articolo Addio al bonus da 80 euro di Renzi, news 9/8: stipendi ridotti per finanziare la flat ...

Anzaldi (PD) : “flat tax con 80 euro? Tolgono ai deboli per dare ai ricchi” : Roma – “Via gli 80 euro per finanziare la Flat tax? Significa togliere soldi alle fasce piu’ deboli, che guadagnano meno di 1.500 euro al mese, per dare soldi ai piu’ ricchi, che guadagnano piu’ di 1.500 euro al mese. Salvini e Di Maio, i Robin Hood al contrario”. Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. “Scippare alle famiglie – prosegue Anzaldi – dei soldi ...

Il Governo pensa di cancellare gli 80 euro di Renzi per finanziare la flat tax : Secondo alcune indiscrezioni, il Governo starebbe pensando di eliminare il bonus degli 80 euro introdotto dall'esecutivo Renzi per dirottare i circa 10 miliardi di euro recuperati sulla flat tax. Il ministro dell'Economia Tria, intanto, è alle prese con la necessità di disinnescare le clausole di salvaguardia e impedire l'aumento dell'Iva.Continua a leggere

Manovra - verso l'addio al bonus da 80 euro. Fondi spostati su flat tax - : Il governo Conte lavora sulla Legge di Bilancio: possibile abolizione del bonus introdotto da Renzi per spostare risorse e scongiurare l'aumento Iva. Si studiano le soluzioni per avviare le misure ...

Via il bonus Renzi da 80 euroI fondi serviranno per la flat tax : Addio al bonus Renzi degli 80 euro. Lo hanno deciso ieri sera nel vertice a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte e i ministri economici Lega e 5 Stelle. Come ha spiegato il ministro Giovanni Tria, ora sarà azzerato e i fondi saranno usati per finanziare il primo modulo della flat tax per le persone fisiche Segui su affaritaliani.it