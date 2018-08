La fanta | scienza | allucinante con Suter sa anche farci ridere

Shark – Il primo squalo - tra horror balneare e vecchia fantascienza : Nonostante si presenti come un horror balneare con squalo assassino (immenso, gigantesco, preistorico ma pur sempre uno squalo con pinna che affiora), Shark – Il primo squalo è in realtà l’opposto logico di Sopravvissuto o Interstellar, la risposta reazionaria ai territori che hanno esplorato opere sofisticate come Arrival e Gravity. Questa storia di un megalodonte immenso, attivo in una parte dell’oceano sconosciuta (più profonda della ...

Ecco le 10 assurdità scientifiche che forse ci rifileranno nel prossimo futuro. Un elenco un po' provocatorio - esagerato? fantascienza? - : E mentre la scienza pura «risulta essere una componente necessaria di qualsiasi civiltà che cerchi di espandere la propria comprensione dell'universo», il tipo di scienza che oggi domina il paesaggio ...

Fake news e guerre fasulle - la fantascienza aveva già previsto tutto : Viviamo nell’epoca dell’incertezza, delle notizie che vanno verificate due, tre, cento volte, delle Fake news anche dette bufale e delle corse verso il disinnesco delle loro conseguenze. Un’azione questa che, per la verità, serve apparentemente solo a farci guadagnare punti di stima tra i contatti social perché la velocità con cui le Fake news si diffondono è immensamente più grande di quella di una notizia vera o di una smentita ufficiale. E la ...

Cyberpunk 2020 ha trent’anni - ma tutti ne parlano. La grandezza del D&D della fantascienza : L’attesissimo Cyberpunk 2077 in sviluppo presso i polacchi di CD Projekt RED, già autori della fortunata serie di videogiochi The Witcher, è stato il protagonista indiscusso dell’E3 2018, la massima fiera mondiale dei videogiochi. Ma tutto comincia 30 anni fa, per opera di Mike Pondsmith, creatore del gioco di ruolo Cyberpunk 2020. Un gioco che ha conquistato una generazione, pronta a staccarsi dai loro personaggi guerrieri e ...

Spotorno - un annullo speciale per Scienza fantastica 2018 : ... progetto culturale che vuole essere opportunità divulgativa di elementi di Scienza e aspetti di fantaScienza per giovani e adulti. L'annullo speciale, promosso da Ditta Vaccari Silvia, potrà essere ...

fantascienza - 6 libri da leggere questa estate : Se hai finito di guardare lo smartphone per cercare le ultime notizie su Cristiano Ronaldo alla Juventus, un’altra buona attività per passare il tempo sotto l’ombrellone è leggere un buon libro. E cosa c’è di meglio della Fantascienza per rilassarsi al sole? I thriller Sci-Fi sono capaci di immergerti in un mondo lontano: qualche volta anticipano il futuro, altre immaginano scenari che ancora non esistono, ma soprattutto ti ...

Gli smartphone di Star Trek e le altre tecnologie che la fantascienza aveva previsto : I presupposti alla base di questa scienza sono che il gruppo su cui si raccolgono i dati sia molto numeroso, che dati stessi debbano essere molti dettagliati e che la tecnologia per elaborare questa ...

Confindustria boccia il decreto dignità : 'fantascienza' : ROMA , WSI, " Pioggia di critiche dal mondo degli industriali al decreto dignità, il primo provvedimento del nuovo governo giallo-verde, fortemente voluto dal ministro del lavoro Luigi Di Maio che ha promesso di combattere il precariato. ...

Donald Trump sta distruggendo la fantascienza? : L’amministrazione Trump alla fine del suo mandato avrà parecchio di cui rendere conto. Solo guardando alle ultime settimane, ad esempio, il presidente degli Stati Uniti e la sua squadra si sono resi colpevoli della separazione forzata tra figli e genitori migranti che cercano di entrare negli Stati Uniti, di reintrodurre i dazi sui prodotti cinesi, e – stando a un recente rapporto dell’Onu – di aver esacerbato i livelli di povertà negli Usa. Ma ...

Star Trek - nuova serie con il capitano Picard? / Patrick Stewart pronto a tornare nella saga di fantascienza : Star Trek, in arrivo una nuova serie con il capitano Picard? Secondo "Hollywood Reporter", Patrick Stewart sarebbe pronto a tornare nella saga di fantascienza(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:30:00 GMT)

Dalla fantascienza allo studio - “i satelliti artificiali possibile firma di civiltà aliene” : Una nube di satelliti artificiali, molto simile a quella che ormai circonda la Terra, potrebbe essere la firma tecnologica di una civiltà extraterrestre e se oggi è ancora difficile intercettarla, in un futuro non lontano potrebbe essere alla portata dei telescopi di nuova generazione. L’idea, pubblicata sull’Astrophysical Journal, è di Hector Socas-Navarro, dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie (Iac) e si ispira alle idee di ...

Alieni della porta accanto : il riuscito esercizio di fantascienza sentimentale : Valerio Mastandrea nell’Area 51: il film di Paola Randi è originale, generoso, sofisticato e insieme popolare come oggi il cinema sa essere di rado

Summit USA-Nord Corea a Singapore : Trump manifesta fiducia - Kim : 'Non è fantascienza' : 4 Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, in base alle poche notizie reali non contiamo infatti un numero inverosimile di fake news sul suo conto pervenute in occidente, sarebbe un grande appassionato di cinema. Ci può dunque stare che, dopo la storica stretta di mano con il presidente americano, Donald Trump, abbia dichiarato che molte persone in tutto il mondo stanno pensando che oggi questo sia un film di fantascienza. ...