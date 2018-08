La crisi turca spaventa i mercati UniCredit crolla a Piazza Affari

Pirelli - UniCredit - Leonardo e Fca La crisi turca tocca i big italiani : Lira turca sempre più in basso e rendimenti obbligazionari sempre più alti: la crisi turca non riesce per ora a trovare soluzione, nonostante gli interventi della banca centrale. Con un’inflazione al 15% e capitali in uscita, servirebbero una stretta monetaria e/o fiscale, ma il rieletto presidente Erdogan non vuole sentirne parlare, così a rischio sono banche e aziende (specie del settore immobiliare). In Italia, ...