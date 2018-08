La barriera corallina di Sharm El Sheikh vista dallo Spazio

TV - RAI5 : “Coast Australia” alla scoperta della grande barriera corallina : A bordo di una nave della Marina australiana lo storico e archeologo Neil Oliver e i suoi collaboratori raccontano la fauna e i delicati equilibri della grande barriera corallina, nel terzo episodio della serie “Coast Australia” in onda domenica 29 luglio alle 21.15 su RAI5. Dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1981, il più grande reef della Terra per secoli ha rappresentato anche un grande pericolo per esploratori e ...

La barriera corallina minacciata dai ratti : Eliminare le locali popolazioni di ratti infestanti è dunque una priorità, concludono gli autori: questa operazione è già stata effettuata con successo su molte isole in varie parti del mondo, e i ...

Grande barriera corallina a rischio sbiancamento ogni 2 anni : Il Reef, al largo della costa orientale dell'Australia, è il più Grande sistema corallifero del mondo, più Grande dell'Italia, e uno degli ecosistemi più biodiversi del Pianeta con milioni di forme ...

Clima - report : la Grande barriera corallina a rischio sbiancamento ogni 2 anni : La Grande Barriera Corallina australiana potrebbe subire sbiancamenti di massa dei coralli ogni due anni entro il 2034 a meno che le emissioni di gas serra non vengano ridotte drasticamente: lo ha reso noto un rapporto del Climate Council, organizzazione non profit australiana. “Entro il 2034 le temperature oceaniche estreme che hanno portato agli eventi di sbiancamento del 2016 e del 2017 potrebbero verificarsi ogni due anni. Un ...

Ambiente - WWF : la barriera corallina del Belize non è più in pericolo : I cittadini del Belize insieme agli ambientalisti di tutto il mondo possono finalmente festeggiare: la barriera corallina del Belize, uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità al mondo, è stata rimossa dalla lista UNESCO del Patrimonio mondiale in pericolo. La decisione – riporta WWF Italia – è stata presa nel corso del meeting del Comitato del Patrimonio Mondiale in Bahrain. Il sito UNESCO della barriera corallina del Belize ...

Australia : allarme disboscamento - si temono gravi conseguenze sulla Grande barriera Corallina : Quattro gruppi ambientalisti (WWF Australia, Australian Conservation Foundation, Wilderness Society e Australian Marine Conservation Society) si sono rivolti all’Unesco, accusando il governo conservatore di Canberra di non proteggere la Grande Barriera Corallina dagli effetti del massiccio disboscamento nel vicino bacino. Gli ambientalisti denunciano anche che 36.600 ettari di foresta antica rischiano di essere rasi al suolo nei bacini ...

Australia : la Grande barriera corallina colpita dall’inquinamento di 4 fiumi : Secondo una ricerca condotta dalla University of Queensland e dall’ente di ricerche ambientali Nature Conservancy, 4 grandi fiumi (Fitzroy, Burdekin, Tully e Daintree) sono stati indicati come i maggiori responsabili dell’inquinamento della Grande Barriera Corallina Australiana, già colpita dallo sbiancamento e dal riscaldamento globale. I ricercatori hanno utilizzato modelli oceanografici e coloranti virtuali per osservare i ...

Australia : lo sbiancamento della barriera corallina colpisce anche il turismo : La Grande Barriera Corallina si estende per 2300 km al largo della costa nordorientale dell’Australia: è una meraviglia naturale Patrimonio Mondiale Unesco, ma il richiamo turistico si è drammaticamente ridotto a causa del fenomeno dello sbiancamento, secondo quanto rilevato da un nuovo rapporto. “Un ulteriore sbiancamento potrà causare un declino significativo nel turismo internazionale, con impatti economici“, spiega il ...