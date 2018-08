Karina Cascella sposerà Max Colombo video

Karina Cascella in lacrime su Instagram : “Mi sposo” : Karina Cascella si sposa. L’opinionista ha annunciato su Instagram – fra le lacrime – di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Max Colombo. Arrivata al successo grazie a Vero Amore e Uomini e Donne, Karina Cascella oggi è una star dei social. Il suo profilo è seguito da quasi 800 mila follower che seguono gli aggiornamenti riguardo la vita privata della modella. I fan più accaniti non sono rimasti sorpresi di ...

Karina Cascella PIANGE SU INSTAGRAM : SI SPOSA!/La proposta di matrimonio dal suo Max : L'ex opinionista di Uomini e Donne, KARINA CASCELLA, si sposa. Ad annunciarlo lei stessa attraverso le INSTAGRAM Stories: "Il mio uomo non lo aveva mai fatto con nessun'altra"(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 12:17:00 GMT)

Karina Cascella in lacrime per la proposta di nozze : “E’ una favola” : Karina Cascella e la promessa di matrimonio: quando si sposa? Karina Cascella è fidanzata ormai da un anno con Max, amico del suo ex compagno da anni. Il rapporto con il ragazzo è sempre stato tenuto nel più assoluto riservo, come voluto dalla stessa Karina Cascella, che anche sui social raramente ha caricato foto insieme al suo fidanzato. Dopo questo anno intenso raccontato spesso sulle sue Istagram Stories dall’opinionista di Domenica ...

Karina Cascella piange su Instagram : si sposa!/ La proposta di matrimonio : “Eravamo a cena e...” : L'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, si sposa. Ad annunciarlo lei stessa attraverso le Instagram Stories: "Il mio uomo non lo aveva mai fatto con nessun'altra"(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 10:39:00 GMT)

“Non smetto di piangere”. La confessione di Karina Cascella spiazza tutti : “Eravamo a cena e a un certo punto è successa questa cosa meravigliosa. Lui nella vita non aveva mai fatto così… La cosa pazzesca è che io auguro a tutte le donne una favola del genere. Il mio uomo non aveva mai regalato a nessun’altra donna un anello e non aveva mai detto certe parole a nessuno. Perché poi nella vita ognuno ha il suo passato. Però quando certe cose le fai una volta sola hanno un altro valore…”. E più di qualche lacrima ...

Karina Cascella in lacrime dopo la promessa di matrimonio : nozze in arrivo con Max : Per Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e donne e attualmente nel parterre dei programmi di Barbara D'Urso, si realizza un sogno che attendeva con trepidazione fin da bambina. La Cascella, infatti, in questi giorni ha ricevuto la sua prima proposta di matrimonio ufficiale da parte del nuovo compagno Max e ha ammesso di non essere riuscita a trattenere le lacrime, al punto da piangere per giorni. Uomini e donne, Karina pronta per il ...

Karina Cascella - fiume di lacrime per la promessa di nozze : “Un sogno” : Karina Cascella è un fiume di lacrime, è arrivata la proposta di matrimonio. L’opinionista, con una serie di Stories, mostra l’anello regalatole dal fidanzato: “Sto piangendo da ieri, si realizza un sogno” Karina Cascella è una cascata di lacrime, lacrime di commozione, gioia, felicità. La nota opinionista televisiva è apparsa su Instagram con una serie […] L'articolo Karina Cascella, fiume di lacrime per la ...

Uomini e Donne/ Francesca Morana contro Karina Cascella : "Mi ha usato per emergere!" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. A distanza di anni, Francesca Morana torna ad attaccare Karina Cascella e lo fa con parole molto pungenti...(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Karina Cascella confessa di volersi sposare con il fidanzato : Karina Cascella rivela di essere felice con il fidanzato Una delle protagoniste principali delle ultime edizioni di Pomeriggio 5 e Domenica Live è stata senza ombra di dubbio l’opinionista Karina Cascella. Difatti quest’ultima è stata spesso ospite da Barbara d’Urso nelle sue trasmissioni per parlare del Grande Fratello Vip, de L’Isola dei Famosi e anche del Grande Fratello 15. Inoltre proprio la d’Urso ha chiesto ...

Karina Cascella : 'Mia figlia Ginevra mi ha aiutata a conquistare il mio nuovo fidanzato' : Anche Karina Cascella non ha saputo resistere alla tentazione di provare la nuova funzione di Instagram, in cui gli utenti possono fare delle domande. Dopo Giulia De Lellis e Valentina Rapisarda, anche l'ex opinionista di Uomini e Donne ha risposto alle domande dei suoi fan, svelando qualche dettaglio in più sulla sua vita e soprattutto sul nuovo fidanzato Max. La Cascella risponde ai fan sui Social Da un anno Karina Cascella, pupilla di Barbara ...

Karina Cascella in abito bianco… un mezzo indizio : Karina Cascella ha postato su Instagram una foto in abito bianco, con un indizio molto particolare per i suoi fan. C’è profumo di fiori d’arancio per la modella? Nello scatto Karina appare sorridente e bellissima, con indosso un vestito bianco e lungo, in mezzo ad un prato. “Come mi sta l’abito bianco? Io direi che ci siamo” ha scritto aggiungendo anche un cuore rosso. In tanti hanno commentato la foto, chiedendo ...

Karina Cascella ha postato una foto in abito bianco…con un mezzo indizio : Karina Cascella ha postato su Instagram una foto in abito bianco, con un indizio molto particolare per i suoi fan. C’è profumo di fiori d’arancio per la modella? Nello scatto Karina appare sorridente e bellissima, con indosso un vestito bianco e lungo, in mezzo ad un prato. “Come mi sta l’abito bianco? Io direi che ci siamo” ha scritto aggiungendo anche un cuore rosso. In tanti hanno commentato la foto, chiedendo ...

Grande Fratello Vip 2018 - tra i possibili concorrenti anche Karina Cascella e Claudio Sona : Chiuso un reality in casa Mediaset se ne pensa gia' ad un altro e il prossimo [VIDEO]sara' il Grande Fratello Vip, giunto alla terza edizione di messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che al timone di questa nuova edizione del reality show ritroveremo ancora la bellissima Ilary Blasi, che tra l'altro sara' anche la regina dell'estate Mediaset con ben due programmi Il Summer Festival e la trasmissione dedicata ai Mondiali ...

Karina Cascella attacca Lucia Orlando e Filippo Contri : "Non vedo amore tra di voi" (video) : Liberi tutti dalla casa del Grande Fratello, comprese le coppiette nate dentro la casa più spiata d'Italia. Una fra quelle più tormentate è stata sicuramente quella formata dalla commessa Lucia Orlando e Filippo Contri che appena hanno messo piede fuori dalla casa, si sono resi conto che la vera prova del loro rapporto, si vivrà solo ora che l'esperienza è terminata.I due sono stati ospitati ieri da Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque, nel ...