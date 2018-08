Juventus | tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala c' è grande intesa

Blastingnews

: Nuovo contatto in serata tra la #Juventus e lo Sporting Lisbona per #Sturaro. I portoghesi in queste ore stanno pro… - romeoagresti : Nuovo contatto in serata tra la #Juventus e lo Sporting Lisbona per #Sturaro. I portoghesi in queste ore stanno pro… - juventusfc : ?? Tra 10 minuti, dall'#AllianzStadium, la conferenza stampa di @bonucci_leo19. ?? Seguila LIVE su… - GoalItalia : La chiusura del mercato in entrata della Premier toglie il Man Utd dai pretendenti a Milinkovic-Savic: partita a du… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) La Juve, questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per proseguire la sua marcia di avvicinamento in vista dell'esordio in campionato. Le sedute che i bianconeri stanno svolgendo in questi giorni sono fondamentali per i giocatori per trovare la giustae per oliare i meccanismi di gioco, con lo staff dellache si sta concentrando soprattutto sui nuovi acquisti per permettere loro di inserirsi al meglio e soprattutto nel minor tempo possibile. Fra gli ultimi arrivati c'è ancheche è alla ricerca del giusto feeling con i nuovi compagni di reparto. In particolare la curiosità di tutti i tifosi juventini è quella di vedere quanto prima il portoghese in campo al fianco di: negli ultimi giorni i sostenitori bianconeri hanno avuto la possibilità di avere un piccolo assaggio di quella che può essere l'tra i due attaccanti di Allegri ...