Juventus : tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala c'è grande intesa : La Juve, questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per proseguire la sua marcia di avvicinamento in vista dell'esordio in campionato. Le sedute che i bianconeri stanno svolgendo in questi giorni sono fondamentali per i giocatori per trovare la giusta intesa e per oliare i meccanismi di gioco, con lo staff della Juventus che si sta concentrando soprattutto sui nuovi acquisti per permettere loro di inserirsi al meglio e soprattutto nel minor ...

Juventus - salta la trattativa Sturaro-Watford. Ecco le alternative : Sfuma il trasferimento del centrocampista classe '93 in Inghilterra. Intanto, domani sarà il giorno di Bonucci, atteso in sala stampa per la conferenza di presentazione

Juventus - il presidente del Parlamento Europeo Tajani ha incontrato Cristiano Ronaldo : Questo pomeriggio tutti i giocatori della Juve hanno fatto il loro ritorno nel centro sportivo della Continassa. Da oggi per i campioni d'Italia è iniziata la preparazione con il gruppo praticamente al completo, in vista di quelli che saranno i primo impegnti ufficiali. Massimiliano Allegri, pertanto, può contare su tutti gli effettivi a disposizione ed è dunque scattato il conto alla rovescia in vista dell'inizio del campionato. Nel corso del ...

Dall'Inghilterra : 'Raiola spinge Pogba a Barcellona'. Juventus alla finestra : Ecco che in questa situazione ogni gesto o parola può diventare importante o causare tensioni e voci, come il fatto - riportato dal 'Daily Mail' - che il 25enne francese fresco campione del mondo al ...

Juventus : Clemenza al bivio tra Sassuolo e Serie B : Al momento, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il rosanero sembra piacergli leggermente di più.

Juventus rientrata dall'America. Perin ufficializza la 19 a Bonucci : Due giorni di riposo per chi è stato impegnato Oltreoceano. Il gruppo dei nazionali riprenderà invece domani ad allenarsi. Intanto la Fiorentina sta per annunciare Pjaca e pensa a Sturaro

Calciomercato Lazio - prima offerta di rinnovo a Milinkovic-Savic - ma la Juventus prepara il piano per strapparlo a Lotito : Per il centrocampista serbo servono almeno 120 milioni, l’ad della Juventus studia la cessione di Pjanic per poter poi andare all’assalto Il futuro di Milinkovic-Savic non è ancora scritto, il serbo potrebbe lasciare la Lazio a fronte di un’offerta di 120 milioni. Lotito lo ha detto a chiare lettere e, intanto, lavora per rinnovare il contratto del proprio giocatore, provando ad allungargli la scadenza al 2024 con un ...

Juventus - battibecco tra il tifoso e Bonucci : “Quando chiediamo scusa?”. E il difensore bianconero risponde così : battibecco tra Leonardo Bonucci e un tifoso della Juventus. Il difensore si trovava a Continassa, per gli allenamenti con la squadra, quando tra un autografo e un selfie con i tifosi, un ragazzo juventino gli ha urlato: “Quando chiedi scusa?”. Il difensore si è difeso: “Non devo rispondere a parole” ha replicato il video è stato pubblicato sul canale youtube CHJ L'articolo Juventus, battibecco tra il tifoso e Bonucci: ...

Juventus-Bonucci - alta tensione : botta e risposta tra il calciatore ed i tifosi : I tifosi della Juventus non hanno ancora perdonato il difensore Leonardo Bonucci dopo il trasferimento al Milan nella scorsa stagione ma in particolar modo per l’esultanza allo Stadium proprio dopo il gol con i rossoneri. Prima dell’allenamento alla Continassa un botta e risposta con un tifoso ancora arrabbiato: “Quando ci chiederai scusa?”. “Non devo rispondere a parole” ha ribattuto il difensore. ...

Pogba-Mourinho - altro strappo. E la Juventus resta in agguato : TORINO - Pogba e Mourinho sono sempre più lontani. In tutti i sensi, perché l'ultimo strappo si è consumato dopo che all'invito-richiesta del tecnico di tornare un po' prima dalle ferie post Mondiale ...

Calcio - Cavese e Imolese ripescate in Serie C. Gli Aquilotti tornano tra i professionisti. C’è anche la Juventus B : Nel caos di ricorsi e contro-ricorsi che attanaglia la Serie C, tanto da spingere la LegaPro a posticipare il sorteggio dei calendari a causa di diverse posizioni ancora da definire, nella giornata odierna è arrivata l’ufficializzazione dei ripescaggi di Cavese ed Imolese. Entrambe le compagini avevano da tempo presentato una documentazione completa di tutti i requisiti richiesti, con tanto di versamento di un contributo da mezzo milione ...

Mercato Juventus - la clamorosa indiscrezione sulla trattativa Pogba : si avvicina il ritorno - l’indizio arriva da Instagram [FOTO] : 1/10 LaPresse - Daniele Badolato ...

BONUCCI ALLA Juventus : OGGI LE VISITE MEDICHE/ Ultime notizie - contratto di 5 anni : ecco il numero di maglia : BONUCCI ALLA JUVENTUS: OGGI le VISITE MEDICHE, tutto fatto per il ritorno del difensore. Accoglienza fredda: pochi tifosi presenti a Caselle, Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 13:34:00 GMT)

Bonucci alla Juventus - Caldara al Milan / Ultime notizie : pace fatta tra Allegri e Leo : Bonucci alla Juventus e Caldara al Milan, Ultime notizie: scambio alla pari tra i due difensori. Bonucci e Allegri hanno fatto pace, risolti gli screzi fra i due(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 09:30:00 GMT)