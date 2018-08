Juventus | Sturaro è a Lisbona per firmare con lo Sporting

Calciomercato Juventus - Sturaro va in prestito allo Sporting CP : Stefano Sturaro lascia la Juventus : andrà a giocare in Portogallo, allo Sporting Clube, la prima squadra di Cristiano Ronaldo. Il centrocampista classe '93 è a Lisbona, dove dopo le visite mediche e ...

Juventus - è fatta per Sturaro allo Sporting. L'assist decisivo è di... Viviano : Stefano Sturaro giocherà il prossimo campionato in Portogallo con lo Sporting Lisbona: affare chiuso in prestito oneroso dopo le tante trattative dell'estate con club inglesi. Cristiano Ronaldo è ...

Sturaro allo Sporting - la Juventus non incassa nulla : la formula dell’affare : Sturaro via dalla Juventus senza portare quel bottino auspicato dalla dirigenza bianconera che chiedeva ben 20 milioni per il mediano Si è fatto un gran parlare di richieste attorno ai 20 milioni di euro della Juventus per Sturaro. Ebbene, la querelle è finita in modo ben diverso. Nessuno è sembrato disposto a spendere tali cifre, tanto che la cessione avvenuta oggi allo Sporting de Portugal è stata solamente in prestito. Un prestito ...

Juventus - Milinkovic-Marcelo sogni finali. Sturaro allo Sporting - è fatta : Milinkovic-Marcelo- Ultimi giorni frenetici di calciomercato. La Juventus valuterà attentamente il da farsi. Restano vivi i sogni nel cassetto firmati Milinkovic-Savic e Marcelo. Per quel che riguarda il centrocampista, con la chiusura del mercato inglese, resta in corsa solamente il Real Madrid. Tuttavia, difficilmente il club di Perez proporrà una cifra come quella richiesta da […] L'articolo Juventus, Milinkovic-Marcelo sogni finali. ...

Juventus - niente intesa col Watford. Sturaro verso lo Sporting : Il futuro di Stefano Sturaro non sarà in bianconero, almeno per la prossima stagione. Infatti, il centrocampista sanremese è destinato a lasciare la Juventus con l'obiettivo di giocare con maggiore ...

Juventus - salta la trattativa Sturaro-Watford. Ecco le alternative : Sfuma il trasferimento del centrocampista classe '93 in Inghilterra. Intanto, domani sarà il giorno di Bonucci, atteso in sala stampa per la conferenza di presentazione

Juventus - sembra saltato il passaggio di Sturaro al Watford : TORINO - Le vie del mercato, verso l'Inghilterra, sono finite per Sturaro. Il centrocampista sembrava a un passo dal Watford ma, all'ultimo momento, è saltato qualcosa nella trattativa con la Juventus.

Sundas contatta la Juventus : Sturaro e Benatia per un top player : Il procuratore sportivo Alessio Sundas con il suo staff di collaboratori oggi ha contattato la Juventus per proporgli di fare da intermediario per le cessioni, o prestiti, dei cartellini del difensore ...

Calciomercato Juventus - Sturaro : Fiorentina o Lazio : TORINO - Dopo Marko Pjaca , trasferitosi in prestito alla Fiorentina , il prossimo a lasciare la Juventus potrebbe essere Stefano Sturaro. Il 25enne jolly ligure è ancora fermo ai box per un problema ...

Pjaca vicino alla Fiorentina - la Juventus tratta per l’inserimento di Sturaro nella trattativa : Marko Pjaca vicinissimo al passaggio alla Fiorentina, la Juventus però vorrebbe inserire nella trattativa anche Stefano Sturaro Marko Pjaca è quasi un calciatore della Fiorentina. L’esterno offensivo croato si appresta a fare le valigie e volare in Toscana, dopo che la sua Juventus ha deciso di accettare le nuove condizioni poste da Corvino in merito all’affare. Sembra infatti che il trasferimento si baserà su un prestito con diritto di ...

Calciomercato Fiorentina - la Juventus apre al prestito per Pjaca : Sturaro nell'affare : Uno spiraglio dopo giorni di chiusure, l'operazione Pjaca alla Fiorentina potrebbe davvero sbloccarsi. La Juventus infatti ha aperto al prestito con diritto di riscatto messo sul tavolo dalla ...

Sturaro ai saluti con la Juventus : l’agente Volpi fa il punto sulle trattative : Sturaro si appresta a lasciare la Juventus la mancata convocazione per la tournèe negli States è un chiaro segnale d’addio L’agente di Sturaro, Carlo Volpi, ha fatto il punto sul futuro del proprio assistito, che molto probabilmente sarà lontano dalla Juventus. Non c’è ancora una pista favorita, ma il calciatore ha le valigie palesemente in mano dopo la mancata convocazione per la tournèe negli States: “Non è ...

Juventus - i convocati per la tournée negli Usa : Sturaro e Spinazzola restano a Torino : Leonardo Spinazzola nel giorno della presentazione. Getty Images Non c'è Cristiano Ronaldo, come da programma, perché concluderà le vacanze il 30 luglio per riprendere a lavorare alla Continassa con ...