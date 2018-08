Juventus | Matuidi torna a Torino Ora la squadra è al completo!

Juventus - Matuidi ‘sfida’ Cristiano Ronaldo : “sono io il campione del mondo…” : Entusiasmo alle stelle in casa Juventus per l’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo, la squadra di Allegri adesso è la netta favorita a vincere anche la Champions League. Il campione del mondo Matuidi ha obiettivi importanti e ‘sfida’ CR7: “Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del pianeta – le parole di Matuidi alla Gazzetta dello Sport – sapere che giocherà con noi è una grande notizia. Certo, anche per lui ...

Pogba Juventus - Calciomercato : Matuidi - 'Devi tornare' : Pogba Juventus, Calciomercato: Matuidi, 'Devi tornare'. Il centrocampista bianconero è Campione del Mondo con la Francia e sembra pronto a far tornare a Torino il calciatore del Manchester United Paul Pogba.

Juventus - Matuidi a Pogba : “torna” - la risposta è pazzesca [VIDEO] : E’ una Juventus scatenata sul calciomercato. I bianconeri hanno messo a segno il grande colpo, si tratta di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha già raggiunto Torino. Nella giornata di oggi si è giocata anche la finale Mondiale, successo da parte della Francia che ha superato nettamente la Croazia. Nel frattempo un VIDEO ha scatenato i tifosi bianconeri. Matuidi chiede a Pogba: “Ricordati di venire alla Juve”, dice il ...

Juventus - Matuidi : “Ronaldo? sarebbe fantastico” : L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus “sarebbe bello, fantastico per il club”. Dal ritiro della Francia ai Mondiali in Russia, Blaise Matuidi non nasconde la soddisfazione nel caso la “suggestione” CR7 – come l’ha definita la Juventus – diventasse realtà. “Ne ho sentito parlare, ma per il momento è solo una voce – ha detto il centrocampista bianconero in conferenza stampa ...