Juventus | Bonucci | “Sono andato via per scelta d’istinto | oggi non dire mai addio La

Juventus - parla Bonucci. Frecciatina al Milan : “mi mancava casa. Accetterò i fischi” [LIVE] : “Sono contento ed entusiasta di essere tornato, mi mancava casa. Ringrazio la Juventus , l’allenatore, il mio agente e il Milan che mi hanno permesso di essere qui oggi per iniziare questo nuovo percorso con tanta voglia di migliorare”. Queste le prime parole di Leonardo Bonucci nel corso della conferenza stampa dove spiega i motivi che lo hanno spinto a tornare alla Juventus , dopo un anno al Milan . “La stagione in ...

L'ultimo arrivato in casa bianconera, Leonardo Bonucci, alla sua seconda avventura in maglia Juventus, si presenterà alla stampa oggi pomeriggio all'Allianz Stadium. La conferenza stampa è in programma alle 14:30 e sarà trasmessa in streaming sul sito e sulla pagina Facebook della Juventus.