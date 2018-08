Juve | torna a parlare Bonucci | la conferenza in diretta

Juve - torna a parlare Bonucci : appuntamento alle ore 14 - 30 : Nuovo inizio in bianconero per il difensore che si presenterà alla stampa 8 giorni dopo il ritorno a Torino

Juve - in trecento per il bentornato : ANSA, - TORINO, 8 AGO - Più di trecento tifosi hanno accolto questo pomeriggio alla Continassa i calciatori della Juve ntus nel giorno della ripresa dell'attività. Un nutrito gruppo di sostenitori ...

Mandzukic è tornato : non chiamatelo riserva - la Juve punta ancora su di lui : Un atto di fedeltà di Mandzukic e una precisa volontà della società, quella di mantenere nel proprio organico un guerriero come lui capace di sfiorare addirittura la Coppa del Mondo. E seppure il suo ...

Bonucci torna alla Juve ed è subito...disgrazia : che litigio con il tifoso : In teoria, quando il nuovo acquisto si rende disponibile per gli autografi e le fotografie, l'euforia dei fan esplode fino a rendersi incontrollabile. Quando Leonardo Bonucci , chiuso nel silenzio e ...

Milan - Suso su Bonucci : 'Ecco perché è tornato alla Juve ntus' : Il ritorno del 31enne ex capitano del Milan alla Juventus ha certamente fatto felici i tifosi rossoneri, che d alla prossima stagione potranno godersi uno dei centravanti più forti al mondo e uno dei ...

Calcio - Cavese e Imolese ripescate in Serie C. Gli Aquilotti tornano tra i professionisti. C’è anche la Juventus B : Nel caos di ricorsi e contro-ricorsi che attanaglia la Serie C, tanto da spingere la LegaPro a posticipare il sorteggio dei calendari a causa di diverse posizioni ancora da definire, nella giornata odierna è arrivata l’ufficializzazione dei ripescaggi di Cavese ed Imolese. Entrambe le compagini avevano da tempo presentato una documentazione completa di tutti i requisiti richiesti, con tanto di versamento di un contributo da mezzo milione ...