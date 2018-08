Juve | per il debutto di CR7 prezzi boom E a Torino arriva il suo dentis ta

Fifa 19 - ecco la copertina con Cristiano Ronaldo in maglia Juventus : Il passaggio di Ronaldo alla Juventus ha creato qualche problema a Ea Sports, la casa produttrice di Fifa. L'articolo Fifa 19, ecco la copertina con Cristiano Ronaldo in maglia Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

50 milioni per Rugani e 20 per Sturaro? Macchè - il mercato in Premier chiude e lascia la Juve a bocca asciutta : La Juventus non riesce nell’intento di cedere alcuni dei pezzi in uscita a club della Premier League molto facoltosi La Juventus non è riuscita a ‘spillare’ i soldi richiesti per alcuni esuberi della rosa di Massimiliano Allegri. Diciamoci la verità i bianconeri avrebbero voluto tanto vendere per 50 milioni Rugani e 20 Sturaro, rispettivamente a Chelsea e Watford, ma così non è stato. Probabilmente i bianconeri hanno ...

Allegri : 'Non sono una bandiera della Juve - ecco perché ho detto no al Real' : Dunque, massimo rispetto per la Juve e mantenimento della parola data, argomenti che mi hanno indotto, serenamente, a declinare la chiamata del Real Madrid, il più grande club del mondo, sogno di ...

Champions League - due Juventini in lizza per la top 11 : TORINO - L'Uefa ha annunciato la shortlist dei migliori giocatori, suddivisi per ruoli, della scorsa Champions League . La premiazione è prevista giovedi' 30 agosto a Montecarlo, in occasione dei ...

Juventus - C'è un solo modo per fermare Ronaldo : è il metodo Rugani! : TORINO - Giocate di fino e colpi di altissima tecnica. Questo si è intravisto nel primo allenamento della super Juventus , in cui Massimiliano Allegri ha visto i protagonisti della tournée ...

Juventus - Marcelo spinge per i bianconeri : pronto il colpo last minute : Marcelo spinge- Resta in bilico il futuro al Real Madrid di Marcelo. Il terzino brasiliano, come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, starebbe spingendo per accettare la corte della Juventus. Un sì che potrebbe arrivare anche grazie al pressing di Cristiano Ronaldo, grande amico di Marcelo. Non solo, Marcelo potrebbe dire sì alla Juve per provare […] L'articolo Juventus, Marcelo spinge per i bianconeri: pronto ...

Luglio da record per il Juventus Museum : +15% di visite rispetto al 2017 : Estate con numeri importanti per lo Juventus Museum. La società bianconera ha reso noti i dati sulle visite per il museo. L'articolo Luglio da record per il Juventus Museum: +15% di visite rispetto al 2017 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - 600 uomini per vigilare su CR7 a Villar Perosa : ... il sindaco di Villar Perosa , per seguire gli ultimi lavori affinché tutto sia pronto domenica, quando il paese sarà al centro del mondo bianconero, e non solo, con la prima uscita pubblica di ...

Juve - grande entusiasmo per il primo allenamento al completo : FOTOGALLERY : Max Allegri ha potuto contare per la prima volta in questo pre campionato su tutti gli effettivi a disposizione. Unico assente il francese Matuidi, mentre Cristiano Ronaldo ha conosciuto i compagni ...

Sundas contatta la Juventus : Sturaro e Benatia per un top player : Il procuratore sportivo Alessio Sundas con il suo staff di collaboratori oggi ha contattato la Juventus per proporgli di fare da intermediario per le cessioni, o prestiti, dei cartellini del difensore ...

I tifosi e Douglas Costa lanciano la super Juventus : 'Con CR7 tutto è possibile' : ...//t.co/eFjooQrYuE #ForzaJuve pic.twitter.com/3FQM9Aoldb - JuventusFC, @Juventusfc, 8 agosto 2018 IL FEELING CON ALLEGRI - Felice della Juve , 'ti fa sentire come uno di famiglia ed è un mondo dove ho ...

Juventus - gruppo al completo. Entusiasmo alle stelle per Ronaldo e compagni : I bianconeri hanno iniziato a lavoro a ranghi completi: l'unico a mancare all'appello è Matuidi, che si unirà al gruppo venerdì

Esclusiva CalcioWeb – Futuro Sturaro - l’agente fa il punto : “Interesse reale dello Sporting. Permanenza alla Juve? Ecco cosa dico” : La chiusura del calciomercato estivo si avvicina. La deadline, in Italia, è fissata per il 17 agosto, ovvero il giorno prima dell’inizio del campionato di Serie A. In casa Juventus, dopo il ritorno di Bonucci, si lavora alle cessioni, in attesa del possibile colpo last minute. Ufficializzati i passaggi di Favilli al Genoa e Pjaca alla Fiorentina, per i quali i bianconeri manteranno il diritto di recompra, il prossimo che potrebbe ...

Juve - in trecento per il bentornato : ANSA, - TORINO, 8 AGO - Più di trecento tifosi hanno accolto questo pomeriggio alla Continassa i calciatori della Juventus nel giorno della ripresa dell'attività. Un nutrito gruppo di sostenitori ...