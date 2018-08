Juve | Bonucci | Tornato perché qui si vince

Juventus - parla Bonucci. Frecciatina al Milan : “mi mancava casa. Accetterò i fischi” [LIVE] : “Sono contento ed entusiasta di essere tornato, mi mancava casa. Ringrazio la Juventus, l’allenatore, il mio agente e il Milan che mi hanno permesso di essere qui oggi per iniziare questo nuovo percorso con tanta voglia di migliorare”. Queste le prime parole di Leonardo Bonucci nel corso della conferenza stampa dove spiega i motivi che lo hanno spinto a tornare alla Juventus, dopo un anno al Milan. “La stagione in ...

Juve - torna a parlare Bonucci : la conferenza in diretta : Nuovo inizio in bianconero per il difensore che si presenta alla stampa 8 giorni dopo il ritorno a Torino

Bonucci alla Juventus : oggi conferenza di presentazione : L’ultimo arrivato in casa bianconera, Leonardo Bonucci, alla sua seconda avventura in maglia Juventus, si presenterà alla stampa oggi pomeriggio all’Allianz Stadium. La conferenza stampa è in programma alle 14:30 e sarà trasmessa in streaming sul sito e sulla pagina Facebook della Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Juve - sfida a calcio tennis : Dybala e Douglas Costa festeggiano contro Bonucci e Ronaldo [VIDEO] : La preparazione della Juventus prosegue senza particolari intoppi. C’è un buon clima nel gruppo e ci si diverte: sfida a calcio tennis tra Dybala e Douglas Costa da una parte e Bonucci e Cristiano Ronaldo dall’altra. ECCO IL VIDEO: Cristiano Ronaldo svirgola a calcio-tennis, l’ironia dei compagni dilaga [VIDEO]L'articolo Juve, sfida a calcio tennis: Dybala e Douglas Costa festeggiano contro Bonucci e Ronaldo [VIDEO] ...

Juventus rientrata dall'America. Perin ufficializza la 19 a Bonucci : Due giorni di riposo per chi è stato impegnato Oltreoceano. Il gruppo dei nazionali riprenderà invece domani ad allenarsi. Intanto la Fiorentina sta per annunciare Pjaca e pensa a Sturaro

Juventus - Perin svela : "Avevo promesso a Bonucci di lasciargli il n°19" : Leonardo Bonucci alla fine è tornato all'ovile dopo una sola stagione lontano da Torino. ll difensore di Viterbo, infatti, è stato coinvolto nella maxi operazione che ha visto il trasferimento di ...

Juventus - Perin : 'Bonucci riavrà la maglia numero 19 - glielo avevo promesso' : Mattia Perin , portiere della Juventus , ha annunciato ai microfoni di Premium Sport che cederà la maglia numero 19 a Leonardo Bonucci . Queste le sue parole: 'Già ci siamo messi d'accordo, gli avevo promesso che gliela avrei lasciata se fosse ritornato alla Juve'.

Juventus - battibecco tra il tifoso e Bonucci : “Quando chiediamo scusa?”. E il difensore bianconero risponde così : battibecco tra Leonardo Bonucci e un tifoso della Juventus. Il difensore si trovava a Continassa, per gli allenamenti con la squadra, quando tra un autografo e un selfie con i tifosi, un ragazzo juventino gli ha urlato: “Quando chiedi scusa?”. Il difensore si è difeso: “Non devo rispondere a parole” ha replicato il video è stato pubblicato sul canale youtube CHJ L'articolo Juventus, battibecco tra il tifoso e Bonucci: ...