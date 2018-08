Juve | arriva il campione del mondo Matuidi | adesso ci sono tutti FOTO

Juve - per il debutto di CR7 prezzi boom. E a Torino arriva il suo... dentis ta : Da oggi rientrerà l'ultimo dei reduci dalla Russia, l'unico tornato con una Coppa in mano: il campione del mondo Blaise Matuidi si unirà per un'altra giornata di doppio allenamento. Intanto, ha detto ...

Juventus - spesa dal Real Madrid : arriva Javier Santamaria - ex fisioterapista di CR7 : spesa DAL Real Madrid- Continua la spesa della Juventus dal Real Madrid. Dopo Cristiano Ronaldo, e il chiaro interesse per Marcelo, la società bianconera ha messo a segno il colpo targato Javier Santamaria. Come riportato dai colleghi del “Corriere della Sera”, l’ex fisioterapista del Real Madrid e di CR7 è già a lavoro alla Continassa. […] L'articolo Juventus, spesa dal Real Madrid: arriva Javier Santamaria, ex ...

Serie A Story - stagione 1997-98 : arriva il “Fenomeno” Ronaldo - ma la Juve vince ancora tra le polemiche : Siamo nel 1997. Un certo Ronaldo Luis Nazario De Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo o anche “il Fenomeno”, si impone all’attenzione del calcio mondiale dopo una strepitosa stagione con la maglia del Barcellona, dove segna 34 reti in 37 partite. Molti club di tutto il mondo fanno carte false per assicurarsene le prestazioni, ma a spuntarla è una squadra della nostra Serie A: l’Inter, che lo acquista per la cifra (ai tempi) record di 50 ...

Juventus - senti Douglas Costa : “CR7 primo ad arrivare all’allenamento - ultimo ad andarsene” : CR7 primo AD arrivare ALL’ALLENAMENTO- Douglas Costa è rimasto totalmente sorpreso dalla professionalità e dedizione al lavoro di Cristiano Ronaldo. sentirne parlare è un discorso, constatarlo con i propri occhi, un altro. L’esterno brasiliano ha colto l’occasione per sottolineare un particolare retroscena: “Cristiano Ronaldo è pazzesco. E’ il primo ad arrivare all’allenamento e l’ultimo ad ...

Juventus da leggenda - niente Pogba? A centrocampo arriva Thiago Alcantara : Una Juventus sempre più ingorda. Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo e ora che il ritorno di Paul Pogba sembra sempre più lontano, dalla spagna arriva un'ultima voce clamorosa: potrebbe essere Thiago ...

Pogba e Marcelo potrebbero arrivare davvero alla Juventus (RUMORS) : Pogba e Marcelo potrebbero diventare piste serissime per la Juventus. Il sodalizio bianconero, nella stessa estate in cui ha acquistato Cristiano Ronaldo, potrebbe piazzare altri due colpi di livello altissimo. Senza dimenticare che l'arrivo di Bonucci, scremato da tutte le situazioni ambientali contingenti, rappresenta un'altra iniezione di qualita' alla rosa. Inutile fare giri di parole: Marotta e Paratici, con la supervisione della famiglia ...

Juventus - partitella alla Continassa per i nazionali : arrivano i primi gol di CR7 e Dybala : Dopo quindici giorni in America per la Juve è il momento di tornare in Italia. I bianconeri, infatti, dopo la sfida contro il Real Madrid sono partiti per tornare in patria: adesso i giocatori della Juventus che sono stati in tournée godranno di qualche giorno di relax mentre i nazionali continueranno a lavorare alla Continassa, il gruppo si ricompatterà l'8 agosto e da quel giorno inizierà il conto alla rovescia verso l'inizio del campionato. ...

Calciomercato Verona - arriva Marrone dalla Juventus : c'è l'obbiglio di riscatto : Verona - Luca Marrone è ufficialmente un giocatore dell' Hellas Verona . Il jolly è stato ingaggiato con la formula del prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus . Il classe 1990 ha firmato un ...

Calciomercato Fiorentina : arriva Pjaca dalla Juventus : TORINO - Il Calciomercato della Fiorentina si infiamma grazie all'ok del trasferimento di Pjaca dalla Juventus . Una trattativa molto lunga e tanto attesa dai tifosi. E finalmente è fatta: 2 milioni ...

Juventus - arriva il comunicato ufficiale : SQUADRA B in SERIE C - Juventus - : Venerdì 03 Agosto 2018, Un'altra grande novità nel mondo Juventus. Dal prossimo anno, infatti, il Club potrà contare su una seconda SQUADRA, dal nome Juventus U23, che militerà nel campionato di SERIE C, al via dal prossimo 25 agosto. Il progetto si è ...

Mercato Juventus - la clamorosa indiscrezione sulla trattativa Pogba : si avvicina il ritorno - l’indizio arriva da Instagram [FOTO] : 1/10 LaPresse - Daniele Badolato ...

Roma - ufficiale : arriva Calvo - ex Juve. E' l'ex marito della compagna di Agnelli : Il nome di Calvo negli ultimi anni è anche salito alla ribalta della cronaca rosa dello sport: il prossimo dirigente della Roma infatti è stato sposato con l'ex modella turca Deniz Akalin , che dopo ...

Roma - arriva Calvo : l’ex Juve e Barça sarà Chief Revenue Officer dei giallorossi : novità nell'organigramma della Roma: il club giallorosso ha annunciato l'arrivo di Calvo come Chief Revenue Officer. L'articolo Roma, arriva Calvo: l’ex Juve e Barça sarà Chief Revenue Officer dei giallorossi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - è arrivato Bonucci : oggi le visite mediche : TORINO - Il Bonucci-bis è già realtà. Il difensore, partito da Minneapolis, è atterrato a Caselle intorno alle 11 e a breve sosterrà le visite mediche prima di firmare il, nuovo, contratto con la ...