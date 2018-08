Judo | Grand Prix Budapest 2018 | giornata nera | tutti out ai preliminari gli azzurri

Judo - Grand Prix Budapest 2018 : il ritorno di Odette Giuffrida. Milani in cerca di conferme insieme ai giovanissimi : Archiviata la pratica del Grand Prix di Zagabria con la sola medaglia d’argento di Fabio Basile, l’Italia del Judo si prepara alla prossima tappa portando a Budapest una squadra quasi completamente diversa. Dal 10 al 12 agosto si affronteranno sul tatami 626 atlete e atleti provenienti da novanta nazioni: il Grand Prix di Budapest è l’ultimo importante appuntamento prima dei Mondiali di Baku. Chi saranno gli azzurri in ...

Judo - Grand Prix Zagabria 2018 : digiuno di medaglie interrotto solo da Basile. Crescono i giovani : Dall’ultimo Grand Prix, quello cinese, eravamo tornati a mani vuote, ma mancavano i big. A Zagabria, invece, nonostante l’unica assenza di spicco fosse quella Odette Giuffrida, di medaglia ne è arrivata solamente una, quella d’argento di Fabio Basile. Questo di Zagabria non è stato un Grand Prix da buttare, anzi. I segnali dati dagli azzurri sono stati per lo più positivi. I talenti ci sono e alcuni di loro hanno dimostrato di ...

Judo - Grand Prix Zagabria 2018 : ultima giornata amara per l’Italia. Giappone vince il medagliere : Il sipario sul Grand Prix croato di Zagabria è appena calato ed è calato il sipario anche su una giornata decisamente no per il team azzurro. I tre italiani impegnati oggi, Nicholas Mungai (-90 kg), Giuliano Loporchio (-100 kg) e Giorgia Stangherlin (-78 kg) sono usciti tutti tra il primo e il secondo turno. Certo, gli azzurri hanno dato il tutto per tutto e non si sono risparmiati, ma sulla loro strada hanno trovato atleti di Grande ...

Judo - Grand Prix Zagabria 2018 : Fabio Basile conquista l’argento. Esposito quinto. Male gli altri azzurri : Si interrompe finalmente il digiuno di medaglie durante le tappe di Grand Prix: Fabio Basile, nella sua nuova categoria dei -73 kg, ha conquistato una meritata medaglia d’argento. Nonostante gli acciacchi il campione di Rio ha disputato una giornata di incontri con pochissime sbavature arrendendosi solamente in finale contro il kosovaro Akii Gjakova che al momento sembra essere imbattibile. Nel percorso fino alla finale Basile si è ...

Judo - Grand Prix Zagabria 2018 : Carlino e Milani chiudono al quinto posto. Giappone e Ucraina testa a testa nel medagliere : Finisce la prima giornata del Grand Prix di Zagabria e si assegnano le prime medaglie. Non per l’Italia però, che con i sei atleti in gara oggi non va oltre due quinti posti. Era partito molto bene Andrea Carlino, il migliore tra gli azzurri in gara oggi insieme a Francesca Milani, piazzando tre ippon nei primi tre combattimenti. Sbrigata la pratica contro l’australiano Bryan Jolly, lo sloveno Matjas Trbocv e il kazako Rustam ...

Judo - Grand Prix Zagabria 2018 : l’Italia a caccia di podi e punti. Gwend e Basile le punte - ma occhio ai giovani. Giuffrida la grande esclusa : Altro giro, altra corsa. Dopo la prestazione mediocre al Grand Prix di Hohhot -dominata dal Giappone – gli azzurri hanno un’altra occasione per guadagnare punti importanti in ottica a cinque cerchi. I Giochi del Mediterraneo hanno dato conferme importanti e lasciano ben sperare: l’Italia del Judo sembra essere in forma e gli infortunati, Giuffrida (che questo Grand Prix però lo guarderà da casa) e Manzi su tutti, sembrano ...

Judo - Grand Prix Zagabria 2018 : i convocati dell’Italia. Spiccano Basile - Gwend ed Esposito : Nel weekend si disputerà il Grand Prix di Zagabria, torneo di Judo che assegnerà punti importanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La corsa verso la rassegna a cinque cerchi è incominciata da un paio di mesi ma la tappa in Croazia sarà particolarmente importante per l’Italia che poi si concentrerà esclusivamente sulla preparazione per i Mondiali. La nostra Nazionale sarà composta da 14 atleti: 6 azzurri già designati ...

Judo - la Federazione Internazionale sospende il Grand Slam di Abu Dhabi e il Grand Prix di Tunisi : La International Judo Federation ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni e le competizioni internazionali previste in Tunisia e negli Emirati Arabi, precisamente il Grand Slam di Abu Dhabi e il Grand Prix di Tunisi. Nel comunicato rilasciato dalla IJF si legge che compito della Federazione stessa è promuovere i principi morali e i valori del Judo, quelli olimpici e dello sport in generale dando un “contributo attivo alla promozione ...

