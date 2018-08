Jessica Biel e il sogno del circo con Justin Timberlake

Justin Timberlake e Jessica Biel - Midnight in Paris : Una coppia innamorata prima o poi fa sempre tappa a Parigi. Justin Timberlake e Jessica Biel non fanno eccezione. I due, sempre attenti alla privacy familiare, hanno condiviso in Rete una rara foto in coppia. È notte, la tour Eiffel fa da sfondo, si abbracciano. «Midnight», scrivono come didascalia, ispirandosi al Midnight In Paris di Woody Allen, girato in quelle vie. Il cantante è in Europa per il suo Man of the Woods Tour, e l’attrice ...