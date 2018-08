Jean-Michel Basquiat | a 30 anni dalla morte | un documentario speciale

gqitalia

: Il documentario su #Basquiat diretto da Sara Driver (in sala dal 12 agosto) arriva stasera in anteprima a Milano ne… - MyMI_Milano : Il documentario su #Basquiat diretto da Sara Driver (in sala dal 12 agosto) arriva stasera in anteprima a Milano ne… - Sinapsya : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - RlRO : RT @artribune: Su Sky Arte: la storia di Jean-Michel Basquiat -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Sono passati trent’esatti dall’ingresso nel maledetto Club dei 27 di. Il 12 agosto 1988 l’artista fu trovato morto, per overdose di eroina. Non aveva ancora compiuto gli, che il 22 dicembre sarebbero stati 28. Pochidi carriera sono stati più che sufficienti per entrare nella leggenda e influenzare molti artisti dopo di lui. New York, New York A New York,è nato (nel 1960) e cresciuto e vi ha respirato fin da piccolo la passione per l’arte, dalle visite ai musei, agli istituti per giovani artisti, fino alla strada, quella che ha siglato la sua di arte, la Street Art/ Writing Art per antonomasia. Grey’s Anatomy Ebbene sì, secondo la teoria dei sei gradi di separazione, l’artista e il medical drama di Shonda Rhimes hanno qualcosa in comune, cioè il manuale di anatomia Gray’s Anatomy di Henry Gray, che ...