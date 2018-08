Iva e 80 euro | tensione di governo

Fisco - aumento Iva - bonus degli 80 euro Il governo è diviso - l’argine di Tria : Salvini e Di Maio negano l’abolizione tout-court del bonus da 80 euro. Secondo il ministro Tria è una misura complicata e andrebbe riformata. Dai tagli alle pensioni d’oro in arrivo 500 milioni per le minime.

Di Maio e Salvini : 'Niente aumento dell'Iva - resteranno gli 80 euro' : Perché il ministro dell'Economia è guardato con sospetto sia dai leghisti che dai pentastellati, timorosi che alla stretta finale di settembre, magari in asse con il premier Conte, chiuda i cordoni ...

Salvini e Di Maio dicono che l’Iva non aumenterà e non toglieranno il bonus di 80 euro : Oggi i quotidiani Corriere della Sera e Repubblica hanno aperto con la notizia che il governo intenderebbe togliere il bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi per finanziare la flat tax. Autorevoli fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia e gli stessi ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche per rassicurare gli italiani: l’Iva non aumentera' e gli 80 euro in busta paga rimarranno. Per Salvini ...

Di Maio e Salvini : «Niente aumento dell'Iva - resteranno gli 80 euro» : «Cittadini, tranquilli». Lo dice Luigi Di Maio, concorda Matteo Salvini. I due vicepremier alzano la voce nel governo: servono risorse non risicate per avviare da subito flat tax e...

Il governo salva gli 80 euro di Renzi e assicura : 'L'Iva non aumenterà' : In Italia Il bonus di 80 euro e l'Iva rimarranno invariati. Lo ha detto oggi il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo che il viceministro leghista dell'Economia, Massimo Garavaglia, aveva spiegato che "è meglio avere una riduzione strutturale delle tasse piuttosto che un bonus che resta sempre appeso". L'Italia conta di poter ottenere il via libera ...

Manovra : soprattutto tagli spesa. Salvini e Di Maio : no aumento Iva - no stop a 80 euro : Il bonus da 80 euro voluto da Renzi non sarà tolto e no ad aumenti dell'iva, ma tagli agli sprechi. Così dai due vicepremier Salvini e Di Maio. Obiettivo: ottenere flessibilità dall'Ue per flat tax e ...

Manovra - governo smentisce abolizione bonus 80 euro e aumento dell'Iva | : L'ipotesi era stata ventilata dallo stesso ministro Tria in una intervista al Sole 24 Ore. L'esecutivo sta studiando le soluzioni per avviare le misure simbolo dell'esecutivo come la "quota 100" sulle ...

Luigi Di Maio esclude l'abolizione degli 80 euro e l'aumento dell'Iva : 'Tutto il governo è compatto nella volontà di non aumentare l'Iva e di non mettere le mani nelle tasche degli italiani anche per quanto riguarda la misura' del bonus degli 80 euro : lo ha assicurato ...

Flat tax - 80 euro e aumento Iva : facciamo chiarezza. Manovra tra voci e smentite : "Non toccheremo gli 80 euro", si affrettano a precisare Salvini e Di Maio. Eppure il finanziamento della Flat Tax e del reddito di cittadinanza necessita di risorse, e altre - almeno 20 miliardi - ...

