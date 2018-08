Italiani dispersi sul Monte Bianco | trovato il corpo di Luca Lombardini

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 agosto 2018) Si è conclusa in tragedia la ricerca dei tresul. E’ stato recuperato ilsenza vita di uno dei tre alpinisti che risultavanoda martedì 7 agosto sul versante francese del massiccio del. Si tratta di, 31 anni. Era in fondo a un crepaccio. I corpi dei compagni di cordata, la fidanza Elisa Berton (27) e il fratello Alessandro (28) non sono stati ancora recuperati. Verosimilmente erano legati a quello die i soccorritori, per effettuare il recupero, hanno dovuto tagliare la corda. Ilsi trovava nella crepacciata terminale della Petite Aiguille Verte (3.512 metri), lungo la destra orografica, sul versante dell’Aiguille d’Argentie’re. Sopra si trova una parete di circa 300 metri da cui in queste ore si verifica una continua caduta di materiale. Una zona pericolosa per i soccorritori, ...