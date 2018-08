Italia | vergogna opere incompiute Per la Campania costi raddoppiati

Caso Chievo - rabbia Crotone : «Una vergogna - brutta pagina per il calcio Italiano» : «Registriamo ancora una volta l'ennesima pagina negativa per il calcio italiano. È una vergogna senza fine», ha commentato Vrenna, presidente del Crotone. L'articolo Caso Chievo, rabbia Crotone: «Una vergogna, brutta pagina per il calcio italiano» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Marcello Foa in Rai - Pietro Senaldi : la vergogna del Pd e il sospetto su Forza Italia : L'indicazione di Marcello Foa a presidente della Rai ha mandato fuori di testa la sinistra, che gli sta scaricando contro ogni tipo di accusa. Perfino un refuso nel suo messaggio di ringraziamento su ...

Fratoianni (SI) a bordo di Open Arms : “Salvini trascina sempre più l’Italia nella vergogna” : La nave di Open Arms è partita ieri per una nuova missione. Questa volta è salito a bordo il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: "Non posso prevedere per quanti giorni rimarrò imbarcato, dipende da quello che accadrà. Faremo una vera e propria staffetta, ci alterneremo per dare una mano all'equipaggio: è il nostro modo per tenere aperti gli occhi su quello che sta succedendo nel mar Mediterraneo".Continua a leggere

14 luglio 1938 - pubblicato il Manifesto della razza : il giorno in cui l’Italia sprofondò nella vergogna : Ottant'anni fa, il 14 luglio 1938, il nostro Paese sprofondò nella vergogna. Quel giorno, anticipando di poche settimane la promulgazione della legislazione razziale fascista, fu pubblicato il "Manifesto della razza" che culminava con l'affermazione "gli ebrei non appartengono alla razza italiana".Continua a leggere

Federica Mogherini - la vergogna : non risponde alla domanda su Aquarius. I giornalisti Italiani la umiliano : via tutti : Queste immagini, pubblicate sulla pagina Facebook di Byoblu, risalgono al 13 giugno. Siamo nel corso di una conferenza stampa in Commissione europea, dove è presente anche l'Alto rappresentante, ...

Aquarius - Liliana Segre : “La responsabilità è dell’Europa. L’Italia è stata lasciata sola ed è una vergogna” : “Meno male che c’è qualcuno che non dice no. Quando si dice no bisogna prendersi le responsabilità di questo no. L’Italia è stata lasciata sola e questa è la vergogna dell’Europa. Sono stati molti di più quelli che hanno chiuso, rispetto a quelli che hanno aperto. Quando si è soli ad aprire la porta, possono succedere tante cose. La responsabilità credo sia dell’Europa. Quando c’è l’Unione Europea, ...