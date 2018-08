Italia | turista svizzero muore punto da insetto

Il racconto del turista Italia no : «Il fumo ha oscurato il sole» Mati - il villaggio amato dagli ateniesi che non c’è più|Foto : Michele D’Ambrosio, di Santeramo al Colle (Bari): «Abbiamo capito subito che non si trattava di un evento naturale». Voli soppressi e angoscia per le vittime

Violentata dal gruppo una 17enne - turista danese - a Garda : sotto shock - ha lasciato l' Italia : È aperta per il reato di violenza sessuale l'inchiesta della Procura di Brescia per i fatti accaduti giovedì notte a Manerba del Garda , nel Bresciano, dove una ragazza di 17 anni, turista danese , è stata avvicinata da un gruppo di ragazzi che l'avrebbero molestata; la ragazza è riuscita ad allontanarsi urlando. La ricostruzione è stata confermata anche dagli inquirenti e dai medici dell'ospedale dove è ...

Turismo. Aumento di flussi turistici per la stagione 2018 - confermati posti di lavoro e un turista su due è Italiano : 'L'Isola non è facilmente raggiungibile'. E' questo il maggiore problema che potrebbe alimentare una crisi del settore turistico se la Sardegna non risolve la vertenza dei voli in continuità ...