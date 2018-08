Italia | morto Cesare De Michelis | presidente della Marsilio

Ma il fax non era morto cinque anni fa? Chi lo usa ancora e dove in Italia : Ufficialmente è "morto" il 9 agosto del 2013 con la conversione del 'Decreto fare' ma in realtà ancora sopravvive in alcune realtà. È il fax, nella sua versione "moderna" nato nel 1924 ma "esploso" negli anni 80 prima di essere superato dallo sviluppo di internet. La Pubblica Amministrazione ha escluso "la trasmissione di documenti" con questo ...

Jimmy il Fenomeno è morto - aveva 86 anni : 40 anni di carriera e 150 film di “commedia all’Italiana” : Il cinema italiano dice addio a Luigi Origene Soffrano, meglio conosciuto come “Jimmy il Fenomeno”. Il caratterista si è spento lunedì 6 agosto all’età di 86 anni in una casa per anziani di Milano. Un volto altamente espressivo dalla mimica facciale straordinaria, occhi strabici e una risata altisonante: l’immagine di “Jimmy il Fenomeno” nel corso dei 40 anni di carriera ha saputo diventare iconica. Il ...

”È morto”. Giornalismo Italiano in lutto : l’addio in diretta a La7 : È morto a Roma, a soli 61 anni, Pierfrancesco Pangallo, giornalista del telegiornale di La7. Il cronista ha dovuto cedere al cancro di cui era malato da qualche tempo. A dare notizia della sua scomparsa è stato l’Ordine dei Giornalisti del Lazio. ”È morto a Roma a 61 anni Pierfrancesco Pangallo, collega del telegiornale di la7. – si legge nel comunicato dell’Ordine dei giornalisti – Aveva iniziato il suo percorso ...

Esplode un'autocisterna nei pressi di Bologna : un morto e decine di feriti. Crolla un viadotto - l'Italia divisa in due : un'autocisterna che trasportava gpl tampona un tir sul raccordo autostradale Bologna-Casalecchio, a Borgo Panigale innescando un incendio e una serie di esplosioni a catena -

Novara. Morto Lorenzo Berzero l’uomo più anziano d’Italia : E’ Morto Lorenzo Berzero, l’uomo più anziano d’Italia. Aveva spento da cinque mesi 110 candeline. Nato il 2 marzo 1908 a

Medico Italiano trovato morto in piscina alle Antille : oggi avrebbe compiuto 59 anni : Paolo Testa, 59 anni, era in vacanza con la compagna con 4 figli, nel dipartimento della Guadalupe. Il suo corpo è stato trovato proprio dalla donna all'interno della piscina nel residence dove soggiornavano. Tra le ipotesi del decesso un malore o una scivolata.Continua a leggere

LEGIONELLA - BRESSO : VITTIME SALGONO A 4/ Ultime notizie : morto 89enne. L'esperto - 'mai tanti contagi in Italia' : LEGIONELLA, BRESSO: VITTIME SALGONO a 4: Ultime notizie, morto un anziano di 89 anni. La gente vive con l'incubo di fare una doccia. L'esperto conferm

FINANZA/ Mediobanca e Generali - la nuova prova che il capitalismo Italiano è morto : Elliott smentisce, ma Mediobanca resta comunque facilmente aggredibile e Generali a portata di tiro. Non si è creata difesa di quel che resta del capitalismo italiano. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 08:56:00 GMT)SUD E RIPRESA/ La sfida al Governo che può aiutare anche il Nord, int. ad A. LeporeNAVE ASSO 28/ Le contraddizioni di una certa sinistra su accoglienza e integrazione, di S. Luciano

