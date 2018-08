Italia | disagi in Lombardia | ritardi a Malpensa

L'Italia piegata dal maltempo : danni e disagi a causa dei forti temporali : Una estate intervallata da nubifragi, bombe d'acqua, trombe d'aria e grandinate che si sono abbattuti a...

Ferrovia del Brennero - estate di disagi : lavori in Austria per 45 giorni - in Italia per 5 : TRENTO. Per oltre un mese e mezzo, da oggi, 15 luglio fino al 2 settembre, la linea Ferroviaria del Brennero sarà interrotta sul versante Austriaco, tra Steinach ed Innsbruck, per lavori ...

3 Italia DOWN - OGGI 10 LUGLIO : INTERNET NON FUNZIONA/ Disagi in tutta Italia - guasto non ancora risolto : 3 Italia DOWN, OGGI 10 LUGLIO: INTERNET non FUNZIONA. Black out in tutta Italia per l’operatore mobile, disservizi in particolare nel traffico dati e nel contattare il numero del gestore(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:11:00 GMT)

Scioperi TrenItalia - Trenord e NTV : con cinque stop - luglio sarà un mese di disagi : Il mese di luglio sarà caratterizzato da diverse giornate di sciopero del personale Trenitalia e Trenord, due delle principali società italiane che si occupano del trasporto ferroviario nel nostro Paese. Il calendario ufficiale del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) riporta cinque date per il prossimo mese. In misura maggiore, gli Scioperi di luglio coinvolgeranno i treni Trenitalia, per cui sono previste quattro agitazioni, ...

Due disagi frequenti con Iliad Italia oggi 9 giugno : precisazioni e dettagli extra : Volge al termine una settimana abbastanza delicata per Iliad Italia. L'esordio ufficiale qui da noi è stato caratterizzato da qualche imprevisto, come si poteva facilmente immaginare, e tanto è bastato per scatenare da un lato qualche lamentela da parte di chi ha deciso di dare subito fiducia al nuovo operatore, sia le offerte nuove di zecca da parte di brand consolidati come Vodafone, Tre, TIM e Wind nel tentativo di non perdere eccessive quote ...

Allerta Meteo - il maltempo flagella l’Italia : danni - disagi ed evacuati. Adesso i temporali si spostano al Sud - massima attenzione : 1/26 ...

SCIOPERO TRENI E AEREI - ULTIME NOTIZIE/ Oggi e venerdì 8 giugno trasporti ko : disagi TrenItalia - Trenord - Enav : SCIOPERO TRENI e AEREI Oggi e venerdì 8 giugno: si fermano i TRENI e gli AEREI, ecco alcune informazioni utili, con tutti gli orari previsti per il blocco dei mezzi pubblici (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:52:00 GMT)

FS Italiane - sciopero 7-8 giugno : Nessun disagio e frecce TrenItalia regolari : Inizierà giovedì 7 giugno alle 22.00 e terminerà venerdì 8 giugno alle 6.00 lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcuni sindacati autonomi. Le frecce di Trenitalia ...