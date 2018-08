Italia 3 X 3 : Codia - Panziera e il tris di Quadarella nello stile libero. Gli azzurri chiudono nell’oro un Europeo da record : Non chiamatele più seconde linee. Doveva essere l’Europeo di Detti, Pellegrini e Paltrinieri, ma i tre campioni del mondo, per un motivo o per l’altro, non sono riusciti a ripetersi nel contesto continentale. Il livornese a Glasgow non ci è nemmeno andato per un problema alla spalla sinistra, la Divina si è presa un anno più tranquillo e non è rius...

Nuoto - Europei 2018. IL PAGELLONE : Panziera - Codia - Quadarella : l’Italia chiude coi fuochi d’artificio! : SIMONA Quadarella 10: Tris servito! Se l’oro nei 1500 e quello negli 800 poteva anche essere messo in bilancio alla vigilia dell’Europeo, quello dei 400 è sorprendente e condito con un crono a 4’03” è ancora più bello. E’ lei la donna dei campionati, un’eroina, merita il massimo dei voti. STEFANIA PIROZZI 6: La migliore Pirozzi di Glasgow. Sfiora l’ingresso in finale dei 400 stile che non sono ...

Nuoto - Europei 2018 : una valanga d’ORO per l’Italia nell’ultima giornata. Codia - Panziera e Quadarella cavalieri delle acque : Una giornata che ci rimarrà nel cuore e nel cervello quest’ultima degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Oggi la piscina britannica si è tinta d’azzurro con cinque medaglie (3 ori e 2 bronzi) che hanno proiettato gli azzurri in terza posizione nel medagliere complessivo del Nuoto in piscina con 22 medaglie (6 ori, 5 argenti e 11 bronzi). Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto quest’oggi. LA CONSACRAZIONE DI ...

Europei nuoto - l’Italia fa il pieno di ori a Glasgow : trionfano Codia - Panziera e Quadarella (al terzo successo personale) : Piero Codia, Margherita Panziera e Simona Quadarella: dagli Europei di nuoto di Glasgow arrivano tre ori uno in fila all’altro per l’Italia. Il primo, quello del 28enne, è anche il più inaspettato. Codia vince a sorpresa i 100 farfalla con il tempo di 50.64, diventando il primo italiano a nuotarli sotto i 51”. Poi è arrivato il trionfo della 22enne trevigiana: anche per lei nuovo record italiano e dei campionati nei 200 dorso. ...

