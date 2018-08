Istat - export in crescita a giugno 4 - 6% : ANSA, - ROMA, 10 AGO - A giugno 2018 l' Istat segnala "un'ampia crescita congiunturale" dell' export , +4,6%, e un aumento, rispetto al 2017, del 6,6%. Nei primi sei mesi dell'anno l'incremento ...

Commercio estero : Istat - a giugno export extra Ue +7 - 9% su mese (3) : (AdnKronos) – Ancora con riguardo al confronto tendenziale, a giugno 2018 l’export verso la Svizzera (+55,1%), Stati Uniti (+18,8%) e India (+11,6%) è in forte aumento. In flessione le vendite di beni verso paesi OPEC (-18,3%), Medio Oriente (-13,1%) e Turchia (-12,5%). Gli acquisti da paesi OPEC (+34,9%) e Russia (+11,0%) registrano incrementi tendenziali molto più ampi della media delle importazioni, mentre sono in diminuzione ...