Isole Eolie | aliscafo in avaria con 200 passeggeri a bordo

Scossa di terremoto in Sicilia - magnitudo 3.8 : tremano le Isole Eolie : Il terremoto è stato avvertito chiaramente da turisti che in questo periodo affollano l'arcipelago Sicilia no ma non sono segnalati danni a persone e cose.Continua a leggere

L’eroico gesto di 4 ragazzi di Reggio Calabria che dal gommone salvano una tartaruga caretta-caretta da morte certa nel mare tra Milazzo e le Isole Eolie [VIDEO] : Chiamarli “eroi” non è certo esagerato: Daniele Mangiola, Carmen Reitano, Francesco Scaramuzzino e Dante Certoma da Reggio Calabria hanno salvato un bellissimo esemplare adulto di tartaruga caretta-caretta da morte certa nel pomeriggio di Sabato 4 Agosto, intorno alle 5, nelle acque del basso Tirreno tra Punta Milazzo e Vulcano. Qui, a 6 miglia dalla costa, i ragazzi reggini in navigazione su un gommone diretti alle isole Eolie hanno ...

Will Smith star in Sicilia : fa sub alle Isole Eolie con tutta la famiglia : Will Smith e famiglia si godono la bellezza della Sicilia . L'acqua, soprattutto. L' attore di Hollywood, infatti, ha scelto le isole Eolie per la sua estate 2018. Una vacanza , a quanto pare, all'...