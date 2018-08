ilpost

: RT @notiveri: #IsaacHayes, l’uomo del tema di “#Shaft”: Morì 10 anni fa e i più lo ricordano per una delle colonne sonore più celebri degli… - FrenkCambiaghi : RT @notiveri: #IsaacHayes, l’uomo del tema di “#Shaft”: Morì 10 anni fa e i più lo ricordano per una delle colonne sonore più celebri degli… - gaseven : Isaac Hayes, l’uomo del tema di “Shaft” - LuigiLucianiHQ : RT @ilpost: Isaac Hayes, l’uomo del tema di “Shaft” -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Morì 10 anni fa e i più lo ricordano per una delle colonne sonore più celebri degli anni Settanta: altri per “South Park”, altri ancora per “1997: Fuga da New York”, l’uomo deldiIl Post.