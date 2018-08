Intrigo Inter-Modric | minuti decisivi | al via l’incontro con Perez FOTO LIVE

calcioweb.eu

(Di venerdì 10 agosto 2018)– Secondo quanto riferisce l’inviato di Sportmediaset a Madrid, in questisarebbe stato avvistato il croato nei pressi degli uffici del presidente del Real Madrid Florentino. Inizia l’incontro decisivo, l‘è in trepidazione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo, al via l’incontro conCalcioWeb.