Inter scatenata | Keita ad un passo Ecco la FOTO che sta facendo impazzire i tifosi

Inter scatenata : ecco Keita! Nasce un attacco stellare. Ed i tifosi attendono Modric [CIFRE e DETTAGLI] : CALCIOMERCATO Inter- È Keita Baldé, come abbiamo scritto ieri sera, il colpo a sorpresa dei nerazzurri. L’ex laziale tornerebbe in Italia dopo una sola stagione al Monaco. Un anno fa arrivò nel Principato per 30 milioni più bonus, oggi l’Inter lo porterebbe in nerazzurro per gli stessi 30 milioni, con la formula del prestito con diritto di riscatto. La società nerazzurra lavorava da settimane sottotraccia, ieri è arrivata ...

Inter scatenata : assalto a Keita Balde - proposto scambio con Dalbert o Candreva : assalto A Keita Balde- Inter scatenata sul mercato. Continua la trattativa serrata con Luka Modric, trattativa che potrebbe sbloccarsi dopo l’incontro tra il centrocampista croato e Perez fissato per domani. Intanto, il club nerazzurro, starebbe preparando l’assalto concreto a Keita Balde. Come riportato da Alfredo Pedullà nei canali “SportItalia“, l’Inter avrebbe già intavolato una trattativa […] L'articolo ...

Inter scatenata sul mercato - non solo Vrsaljko : a un passo anche da Vidal : Sime Vrsaljko , 26 anni, è il nuovo terzino destro dell'Inter: i nerazzurri hanno infatti trovato l'accordo con l'Atletico Madrid sulla base del prestito a sei milioni di euro con diritto di riscatto ...

Inter scatenata sul mercato - dopo Vrsaljko si tratta per Vidal : Rummenigge e Ausilio a colloquio : Rummenigge e Ausilio a colloquio per trattare Vidal, il cileno più vicino all’Inter o no? Le ultimissime dopo il colpo di mercato arrivato in serata, in cui l’Inter si è accaparrato Vrsaljko, tocca alla trattativa per la cessione di Arturo Vidal dal Bayern Monaco entrare nel vivo. È notizia delle ultime ore l’incontro tra Rummenigge ed Ausilio per trattare il cileno. L’affare appare complicato, ma le parti sembrano ...

Inter scatenata pigliatutto : Spalletti aspetta Dembélé : Tra le società più attive c'è stata sicuramente l'Inter, che ha visto coincidere il ritorno in Champions con l'uscita dal tunnel del fair play finanziario. Il d.s. Ausilio si è superato per completare ...

Calciomercato : la Roma scatenata - nel mirino un ex Inter [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Roma- Nell’attesa della risposta del Sassuolo sull’attaccante Domenico Berardi, uno dei pupilli dell’allenatore Eusebio Di Francesco, il ds della Roma Monchi è partito all’assalto per un centrocampista del Real Madrid: si tratta del croato Mateo Kovacic, ex Inter. Lo rivela Cadena Cope, citata da Marca, aggiungendo che, sul giovane centrocampista di raccordo dei ‘blancos’, ci sono anche la ...

Inter scatenata - si lavora ad uno scambio col Chelsea : Piero Ausilio al lavoro con i vertici del Chelsea per uno scambio caldeggiato dal tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti: la situazione Piero Ausilio impazza tra le dinamiche di calciomercato. La sua Inter vuole tornare in vetta al campionato di Serie A e per farlo punterà su un calciomercato di spessore, nonostante le restrizioni del Fair Play finanziario. Proprio per raggirare i paletti dell’Uefa, l’Inter sta lavorando ad uno ...

Calciomercato - le trattative di serie A. Inter scatenata : I nerazzurri seguono William Carvalho e si avvicina a Malcom. La Juventus studia le mosse da mettere in atto e potrebbe mandare in prestito Pjaca alla Fiorentina

Inter scatenata sul mercato - i tifosi iniziano a sognare : ecco cosa manca per essere “da scudetto” : Inter da scudetto? Forse ancora no, ma il calciomercato nerazzurro sta per portare nuovi doni a mister Spalletti, toccherà a lui farli diventare oro I tifosi dell’Inter, possono sognare lo scudetto? Forse sì, a patto che Piero Ausilio completi l’opera iniziata sul mercato. Iniziata molto bene, va detto, con gli acquisti a parametro zero di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, tre acquisti ottimi per Spalletti che adesso avrà ...

Calciomercato - Inter scatenata : prima Nainggolan - poi Suso : Fino a qualche mese fa nessuno avrebbe scommesso un euro su Nainggolan via dalla Roma. E invece, come spesso accade, le vie del Calciomercato sono infinite. Il belga è ormai un giocatore dell'Inter. Nainggolan...

Calciomercato 2018 - tutte le trattative. Roma scatenata - Inter su Dembelé : La Roma va forte su Pastore e dialoga con l'Inter per la cessione di Nainggolan. La Juventus non molla Cancelo e come alternativa tiene in caldo la pista Matteo Darmian. Walter Sabatini è il nuovo ...

Calciomercato : Skriniar pronto a rinnovare - Inter scatenata [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter- Milan Skriniar è pronto a rinnovare il contratto con l’Inter. La società nerazzurra ha infatti proposto al difensore slovacco il prolungamento fino al 2023 con adeguamento dello stipendio, che dovrebbe salire da 1,5 a 2,2 milioni a stagione. “L’Inter gli ha offerto un nuovo contratto che è molto buono”, ha dichiarato l’agente di Skriniar. Nonostante le voci di mercato, l’intenzione del ...