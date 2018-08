Inter | primo allenamento in gruppo per Vrsaljko | con lui c' è anche Perisic FOTO

Inter - partnership con Letou : è il primo “online gaming partner” asiatico : L'Inter ha annunciato oggi un accordo di partnership con Letou, lche diventerà il primo partner in Asia per il gioco online. L'articolo Inter, partnership con Letou: è il primo “online gaming partner” asiatico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

PORDENONE - OPERAIO InterINALE MUORE IN CEMENTIFICIO : ERA IL PRIMO GIORNO DI LAVORO/ Da chiarire le cause : PORDENONE, OPERAIO INTERINALE MUORE in CEMENTIFICIO: era il PRIMO GIORNO di LAVORO per Donato Maggi, 37enne morto folgorato in una struttura di proprietà della Buzzi Unicem(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:09:00 GMT)

Pordenone : operaio Interinale al primo giorno di lavoro muore in un cementificio : Un operaio originario di Taranto è stato trovato morto stamattina in una sala macchine del cementificio di Fanna di proprietà della Buzzi Unicem. Tra le cause ipotizzate un malore per il caldo o una folgorazione elettrica.Continua a leggere

Pordenone - operaio Interinale muore in un cementificio al primo giorno di lavoro : Era al suo primo giorno di lavoro, assunto come interinale da un’agenzia di Udine, che lo aveva “prestato” a una ditta che si occupa di montaggi di attrezzature meccaniche. L’operaio, Donato Maggi di 37 anni, è stato trovato morto da un collega, pochi minuti dopo le 8 di questa mattina, in una stanza con varie apparecchiature all’interno del cementificio di Fanna (Pordenone) di proprietà della Buzzi Unicem. Era arrivato ...

Interpump - i conti del primo semestre : Teleborsa, - Interpump chiude i primi sei mesi del 2018 con un utile netto di 94,3 milioni di euro che si confronta con i 66,3 milioni di euro nel primo semestre 2017. Si tratta di una crescita del 42,...

Banca Finnat - margine di Interesse e commissioni in aumento nel primo semestre : Teleborsa, - Banca Finnat ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 2,387 milioni di euro, in discesa rispetto agli 11,905 milioni del corrispondente periodo del precedente esercizio sul quale ...

Banca Finnat - margine di Interesse e commissioni in aumento nel primo semestre : Banca Finnat ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 2,387 milioni di euro, in discesa rispetto agli 11,905 milioni del corrispondente periodo del precedente esercizio sul quale aveva inciso,...

Rega : una cinquantina di Interventi per Primo agosto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Golf - European Tour 2018 : dominio australiano nel primo giro del Fiji International : Lo European Tour fa tappa alle Fiji questa settimana, al Natadola Bay Golf Course, sede del Fiji International. Un torneo che non vede un field ricchissimo (non ci sono italiani in gara), visto il contemporaneo svolgimento del Bridgestone Invitational, ma che comunque ha regalato un primo giro interessante. Un primo giro di marca australiana, perché sono infatti sei i giocatori provenienti dall’Australia nelle prime sette posizioni. Tra ...

Intermarine - Gruppo IMMSI - : risultati del primo semestre : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Intermarine, controllata del Gruppo industriale quotato IMMSI,, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 che si è ...

Intermarine - Gruppo IMMSI - : risultati del primo semestre : Il Consiglio di Amministrazione di Intermarine, controllata del Gruppo industriale quotato IMMSI ,, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 che si è chiuso con l'...

Oggi comincia il processo a Paul Manafort - il primo legato all’indagine sull’Interferenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016 : Oggi ad Alexandria, in Virginia, inizierà il processo per evasione fiscale e truffa a Paul Manafort, l’ex capo del comitato elettorale di Donald Trump. È il primo processo legato all’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sull’interferenza russa nelle elezioni presidenziali del The post Oggi comincia il processo a Paul Manafort, il primo legato all’indagine sull’interferenza russa nelle elezioni ...

Ravenna - realizzato il primo stabilimento balneare in Emilia-Romagna Interamente per persone con disabilità : Il sogno di Dario Alvisi, 44enne di Faenza malato di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e recentemente scomparso, diventa una realtà. Oggi 30 luglio alle ore 19 la moglie di Alvisi, Debora Donati, come presidente dell’associazione Insieme a te inaugurerà il primo stabilimento balneare in Emilia-Romagna dedicato interamente alle persone con disabilità a Punta Marina Terme di Ravenna. Alvisi e Donati hanno voluto realizzare il progetto per ...

International Champions Cup - primo sorriso per il Manchester City : steso in rimonta il Bayern Monaco : Il doppio vantaggio iniziale non basta al Bayern Monaco, gli uomini di Guardiola ribaltano il risultato nella ripresa Il Manchester City ha sconfitto il Bayern Monaco 3-2 oggi in una partita valida per l’International Champions Cup giocata all’Hard Rock Stadium in Florida. Le reti: Meritan Shabani al 14esimo e Arjen Robben, al 24esimo, Bernardo Silva al 45esimo e al 70esimo. Lukas Nmecha, al 52esimo. (ADNKRONOS)L'articolo ...