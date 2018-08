Inter | Perisic-Brozovic-Vrsaljko | ' Chi manca?' E Modric mette il like

Inter : Perisic a Modric "manchi solo tu" : ANSA, - MILANO, 10 AGO - Ivan Perisic chiama Luka Modric all'Inter. L'attaccante nerazzurro ha postato sul proprio account instagram una foto insieme ai due compagni croati Brozovic e Vrsaljko, ...

Inter - primo allenamento in gruppo per Vrsaljko : con lui c'è anche Perisic. FOTO : La formazione di Luciano Spalletti è scesa in campo ad Appiano Gentile appena prima di partire per Madrid, alla volta dell'impegno di ICC contro l'Atletico Madrid. Primissimo allenamento in gruppo per ...

Perisic sibillino : "Devo parlare con l'Inter. Io al Bayern? Kovac sa dove trovarmi" : Il croato vice campione del mondo è ancora in vacanza ma in una lunga intervista concessa a Sportske Novosti ha fatto tremare l' Inter con delle dichiarazioni sibilline e per niente piacevoli per i ...

Ancora Perisic : 'Bayern? Kovac sa dove trovarmi. Devo parlare con l'Inter' : Ancora Ivan Perisic , Ancora altre dichiarazioni che fanno tremare l'Inter . Sì perchè attraverso Sport Bild in Germania sono emersi altri passaggi della lunga intervista concessa in patria a Sportske Novosti da parte dell'esterno croato. Dichiarazioni che aprono la porta a un cessione eccellente ...

Inter - Perisic : 'Bayern? Kovac sa dove trovarmi' : ROMA - ' Niko Kovac ha avuto un'influenza molto grande su di me, ho giocato molto bene con la Croazia sotto la sua gestione e mi congratulo con lui per tutto ciò che ha fatto in Germania e per il ...

Inter - Bonolis : 'Perisic? Per 70 milioni lo porterei io in auto a Manchester' : Intervenuto a RMC Sport, il noto presentatore Paolo Bonilis esprime la propria opinione in merito a Ivan Perisic, esterno croato vice campione del mondo che piace molto a José Mourinho. 'Non so se resta all'Inter. Se arrivasse un'offerta dal Manchester di 70 milioni glielo porterei io in macchina. Un giocatore di ventinove anni lo cederei a ...

Bonolis : "Messi - vieni all'Inter. Perisic? A 70 milioni lo porto io da Mourinho" : Intervenuto in diretta a Rmc Sport, nel corso della trasmissione Maracanà, Paolo Bonolis è tornato a parlare della sua Inter: 'Siamo l'anti-Juve, ma assieme a Roma, Napoli e Lazio. Sono tante le squadre che si sono rafforzate, ma ...

Inter - offerta monstre del Manchester United per Perisic : Joao Mario in partenza (RUMORS) : L'Inter è decisamente attiva in queste battute di Calciomercato, ovviamente per cercare di accontentare mister Luciano Spalletti. Sembra essere in dirittura d'arrivo la conclusione dell'affare Sime Vrsajko dall'Atletico Madrid [VIDEO], mentre c'è ancora qualche dubbio sulla buona riuscita della trattativa con il Bayern Monaco per Arturo Vidal, che andrebbe a rafforzare il reparto di centrocampo della rosa nerazzurra. Mercato Inter, Mourinho ...

Inter - Mourinho insiste per Perisic : pronta un'offerta da 70 milioni : L'Inter è molto attiva sul mercato per cercare di completare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Sembra ben avviata, in questo senso, la trattativa per portare a Milano il terzino destro croato dell'Atletico Madrid Sime Vrsaljko [VIDEO], mentre va avanti la trattativa per il centrocampista cileno del Bayern Monaco Arturo Vidal, diventato l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto nevralgico del campo. Mercato Inter, ...

Inter - Mourinho all'assalto di Perisic : il sostituto ideale sarebbe Di Maria (RUMORS) : In casa Inter [VIDEO]il Calciomercato è in una situazione di stallo. Dopo la partenza sprint, con ben 5 acquisti all'attivo, Piero Ausilio si è momentaneamente fermato cercando qualche altro affare in giro per l'Europa. Quasi certamente arrivera' un centrocampista centrale e probabilmente anche un terzino destro, ma un particolare occhio è rivolto a quello che può succedere in uscita. Mourinho vuole Perisic nel suo team José Mourinho pare aver ...

Il Manchester United insiste su Perisic - la richiesta dell'Inter è 90 milioni di euro : Uno dei protagonisti del Mondiale di Russia con la maglia della Croazia è stato sicuramente l'esterno dell'Inter Ivan Perisic: decisivo nella semifinale contro l'Inghilterra con una rete e l'assist per il gol vittoria di Mandzukic, tanto da essere eletto migliore in campo dalla Fifa, il giocatore si è messo in mostra anche in finale segnando un gran gol per il momentaneo 1-1 e chiudendo la competizione con tre reti totali. Ora Perisic è in ...

Inter - l'ex Recoba : 'Spero che Perisic faccia meglio di me. Juve? Senza rivali' : Alvaro Recoba , ex fantasista dell' Inter, parla dei nerazzurri a Sky Sport : 'Non incontravo Vieri da 10 anni, ci sentivamo ma non ci siamo mai più visti. Da ieri parliamo molto, ci ricordiamo dei momenti vissuti insieme. L'Inter è tutta la mia carriera, ho passato ...

Inter - arriva offerta del Manchester United per Perisic : Joao Mario in partenza (RUMORS) : Ivan Perisic si sta godendo le meritate vacanze dopo il grande Mondiale disputato con la maglia della Croazia. L'esterno dell'Inter è stato uno dei principali protagonisti, con tre gol all'attivo, di cui uno in semifinale contro l'Inghilterra e uno nella finale contro la Francia. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei grandi top club europei. Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, ha sottolineato ...