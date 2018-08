Inter-Modric | ore decisive | oggi l’incontro con Perez | il Real blocca Thiago Alcantara

Calciomercato - Modric-Inter : il giorno della verità LIVE. Il giocatore twitta : 'Tornato al lavoro' : Oggi Modric è uno dei campioni più importanti al mondo. È stato con Kanté il centrocampista più importante del mondiale" le parole di Capello alla Gazzetta dello Sport . 09:56 10 ago Modric e Real,...

Intrigo Modric-Inter : il Real tenta una disperata mossa a sorpresa per trattenerlo : MODRIC INTER- E’ il giorno dell’incontro tra gli agenti di Luka Modric e la dirigenza del Real Madrid, per ora ferma sul ‘no’ al trasferimento del croato alI’nter. Per convincerlo a non cambiare maglia il presidente Florentino Perez – scrive Marca – è pronto a proporgli un sostanzioso aumento dell’ingaggio con rinnovo del contratto, un gesto che faccia sentire Modric ancora importante ...

Calciomercato - Modric-Inter : il giorno della verità LIVE : Inter-Modric, è il giorno della verità. Dopo la lunga attesa, oggi dovrebbe esserci l'incontro tra il centrocampista vice-campione del mondo e il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Un ...

Inter : tutto su Modric - a Madrid anche Zhang : Modric Inter- Il croato vuole assolutamente i nerazzyrri tanto da aver rotto con il Real Madrid. Oggi è atteso il faccia a faccia con il presidente Perez e sempre nella giornata odierna la dirigenza dell’Inter volerà a Madrid al gran completo. Fra i protagonisti della spedizione, secondo il Corriere dello Sport, sarà anche Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong e patron di Suning. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Retroscena Inter : mercoledì a cena con gli agenti di Modric : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter resta fiduciosa sulla possibilità di chiudere il colpo Luka Modric. Il club nerazzurro non è fermo e, al contrario, nella serata di mercoledì ha nuovamente incontrato gli Intermediari che curano l'operazione. In un ristorante milanese Ausilio e Spalletti erano a colloquio quando sono stati raggiunti da Giuseppe Riso che ha confermato loro come l'incontro fra Perez e il giocatore debba ...

Capello dice tutto : dalla Juve di CR7 al Milan 'serio' e Modric tra Inter e Real : CR7 ALLA Juve - 'Con Cristiano Ronaldo alla Juventus si torna a parlare del campionato italiano nel mondo. Negli anni Ottanta e Novanta, rappresentammo il top. Ci siamo persi e non siamo stati capaci ...

Real Madrid - sui social scompare l’immagine di Modric : tifosi dell’Inter scatenati : INTER Modric– Il Real Madrid aggiorna la foto di copertina senza il croato. Indizio su una possibile cessione? Gli interisti sperano. Intanto è arrivato il giorno del confronto tra il croato e Perez: i tifosi dell’Inter non vedono l’ora di conoscere l’esito del faccia a faccia. L'articolo Real Madrid, sui social scompare l’immagine di Modric: tifosi dell’Inter scatenati sembra essere il primo su CalcioWeb.

Inter - è il Modric-day : intanto 'scompare' dalle foto ufficiali del Real Madrid : In casa Real Madrid si vivrà il Modric-day, incontri e decisioni importanti per il futuro del croato che Interessano da vicino anche l'Inter E' arrivato il tanto atteso Modric-day, i tifosi dell'...

Inter - è il Modric-day : intanto “scompare” dalle foto ufficiali del Real Madrid : In casa Real Madrid si vivrà il Modric-day, incontri e decisioni importanti per il futuro del croato che Interessano da vicino anche l’Inter E’ arrivato il tanto atteso Modric-day, i tifosi dell’Inter fremono per conoscere l’esito del faccia a faccia tra il calciatore del Real Madrid ed il presidente dei blancos Florentino Perez. Oggi andrà in scena l’incontro con gli agenti del croato, i quali chiederanno al ...

Intervista Capello : «Inter - Modric è tra i più forti al mondo. Il Real non cederà» : Intervista esclusiva della Gazzetta dello Sport a Fabio Capello, il quale fa il punto su mercato e Serie A ad una settimana dal via

Inter - il CorSport : 'Modric sparito : la foto fa impazzire gli Interisti' : 'Modric sparito: una foto fa impazzire gli Interisti'. Così il Corriere dello Sport in prima pagina su Luka Modric scomparso dalla foto sui social del Real Madrid con tutti gli altri campioni. 'Indizio che fa impazzire tutti, ma è nei 33 per la Supercoppa: palla al Real'.

Icardi-Modric - scambio Inter-Real Madrid?/ Ultime notizie - tra 48 ore la verità? : Icard-Modric, scambio Inter-Real Madrid? Ultime notizie: i dirigenti spagnoli in Italia per un incontro con Wanda Nara; il croato assente dalla foto ufficiale delle Merengues.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:29:00 GMT)

Modric - un indizio social e la stampa spagnola lo spingono verso l'Inter (RUMORS) : Domani il secondo grande tormentone del Calciomercato 2018 dovrebbe giungere ad una svolta. Luka Modric incontrera' il presidente del Real Madrid, Florentino Perez e, secondo le indiscrezioni, la sua posizione non è cambiata. Il fuoriclasse croato è desideroso di una nuova esperienza lontano dalla Spagna, l'Inter gli offre condizioni economiche vantaggiose e la possibilita' di cimentarsi in un campionato di grandi tradizioni come quello ...

Modric all'Inter - Perez : 'giocatore incedibile'/ Ultime notizie : venerdì l'incontro con il Real Madrid : Modric all'Inter, Ultime notizie: Luka vuole i nerazzurri, braccio di ferro con Perez? Slitta a domani l'incontro con il presidente del Real Madrid...