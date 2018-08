Inter | Keita è con Calenda | cresce l' attesa dei tifosi

Inter scatenata - Keita ad un passo. Ecco la FOTO che sta facendo impazzire i tifosi : Inter Keita- I nerazzurri sono letteralmente scatenati sul mercato: i dirigenti vogliono dare a Spalletti una super squadra. Attendendo novità su Modric, Ausilio sta tentando di chiudere la trattativa con Keita. A scatenare il popolo del web, è il tweet del procuratore dell’ex laziale, Roberto Calenda, che pubblica sul proprio account un selfie in compagnia del proprio assistito. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Calenda è con Keita. Tifosi Inter impazziti sul web : ROMA - Non c'è soltanto Modric a scatenare la fantasia dei Tifosi Interisti, letteralmente galvanizzati da un mercato ben sopra ogni più rosea aspettativa. Keita Balde è l'altro nome che, a livello di ...

Inter - accordo trovato per Keita : le cifre : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'accordo di massima con il Monaco per l'affare Keita è già stato trovato da tempo dall'Inter. Il nodo restano i dettagli sulla formula, che sarà in prestito con diritto di riscatto per un ...

KEITA ALL'Inter / Ultime notizie : definito l'accordo col Monaco - affare slegato da Candreva : KEITA ALL'INTER, Ultime notizie: l'accordo col Monaco è a un passo, da definire solo i dettagli della formula che è slegata da uno scambio con Candreva.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:07:00 GMT)

Keita cambia ruolo per l'Inter : Senza osare il paragone col neo campione del mondo, ma limitandoci ai numeri, e dunque a un effetto concreto,, nel confronto tra l'ultimo anno di Mbappé al Monaco e quello appena giocato da Keita, ...

Candreva al Monaco - Keita all’Inter : arriva la conferma da… una wags! : Inter in procinto di concludere un’altra operazione di rilievo che vede protagonista Candreva come pedina di scambio col Monaco Candreva al Monaco, Keita all’Inter è la trattativa più calda del momento in casa nerazzurra, in attesa che si sciolga il nodo Modric. Ebbene, lo scambio che coinvolge i due esterni offensivi ex Lazio, potrebbe concretizzarsi a breve, come confermato dalla compagna di Candreva. La bella Allegra ...

Inter - guarda Keita con il suo maestro Eto’o [VIDEO] : Inter Keita- I nerazzurri sono ad un passo dall’ex laziale del Monaco: un acquisto importante che va a completare il reparto offensivo. Su Internet gira un video molto suggestivo in cui i protagonisti sono lo stesso Keita con un campione assoluto come Samuel Eto’o, grande protagonista del triplete dell’Inter. Nelle immagini il camerunense faceva scuola calcio a un gruppo di bambini della cantera blaugrana, tra i quali ...

Keita all'Inter/ Ultime notizie : accordo col Monaco a un passo - da definire la formula : Keita all'Inter, Ultime notizie: l'accordo col Monaco è a un passo, da definire la formula che potrebbe comprendere lo scambio con Candreva oppure no.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 10:37:00 GMT)

Inter - arriva Keita in prestito oneroso : accordo! : 'Accordo per Keita Baldé all'Inter in prestito oneroso'. Così il Corriere dello Sport in prima pagina: 'Keita ha l'accordo coi nerazzurri e c'è anche il via libera del Monaco. Ma Candreva per ora non è convinto'.

Calciomercato - Inter-Keita : si lavora per chiudere - ma Candreva prende tempo : L'Inter corre veloce su due strade parallele: nella prima accelera, va un po' più forte e prosegue spedita, ma nell'altra va un po' a rilento. I nerazzurri stanno lavorando per uno scambio: Keita ...

Estate bollente per Lady Keita : i tifosi dell’Inter sognano [FOTO] : 1/7 ...

Keita all'Inter?/ Ultime notizie : accordo col Monaco vicino - si può chiudere anche senza pedina di scambio : Keita all'Inter? Ultime notizie: accordo vicino con il Monaco, sarà prestito con diritto di riscatto ancora da fissare. L'affare di calciomercato si può chiudere senza pedna di scambio.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Mercato Inter - spunta Keita : il Monaco apre : L'ex Lazio schierato solo nel secondo tempo nella Supercoppa contro il Psg, l'Inter pitrebbe prenderlo in prestito

Inter - il colpo stellare : arriva Keita Baldè - è l'ex Lazio il mister X del calciomercato : Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport , l'ex laziale sarebbe ora a un passo dai nerazzurri. Il ds Piero Ausilio ha portato molto avanti la trattativa per il senegalese con passaporto spagnolo ...