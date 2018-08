Inter | i croati si riuniscono e chiamano Modric | ' Chi manca?'

MODRIC ALL' Inter : OGGI IL VERTICE/ Ultime notizie - incontro con Perez : i tifosi chiedono aiuto ai croati : MODRIC ALL'INTER , Ultime notizie : è il giorno della verità per il croato che OGGI incontra il presidente del Real Madrid, Perez . Nel frattempo, la foto social senza di lui scatena i rumors.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:18:00 GMT)

Modric lascia il Real? L' Inter dei croati in pressing : Luka Modric è il "mister X" dell'estate del L'Inter ? Per ora ovviamente è solo una suggestione. L'unica cosa che pare reale - al momento - è che il talento della Croazia finalista al Mondiale russo ...

Brozovic e i suoi fratelli : i croati del progetto Inter : MILANO - Clausole di mezza estate e progettualità in salsa croata: va così, all'Inter che si è fatta bastare un Mondiale per tracciare buona parte del futuro. A cominciare da Marcelo Brozovic , che ...