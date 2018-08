Inter - è il Modric-day : intanto “scompare” dalle foto ufficiali del Real Madrid : In casa Real Madrid si vivrà il Modric-day, incontri e decisioni importanti per il futuro del croato che Interessano da vicino anche l’Inter E’ arrivato il tanto atteso Modric-day, i tifosi dell’Inter fremono per conoscere l’esito del faccia a faccia tra il calciatore del Real Madrid ed il presidente dei blancos Florentino Perez. Oggi andrà in scena l’incontro con gli agenti del croato, i quali chiederanno al ...

Intervista Capello : «Inter - Modric è tra i più forti al mondo. Il Real non cederà» : Intervista esclusiva della Gazzetta dello Sport a Fabio Capello, il quale fa il punto su mercato e Serie A ad una settimana dal via

Inter - il CorSport : 'Modric sparito : la foto fa impazzire gli Interisti' : 'Modric sparito: una foto fa impazzire gli Interisti'. Così il Corriere dello Sport in prima pagina su Luka Modric scomparso dalla foto sui social del Real Madrid con tutti gli altri campioni. 'Indizio che fa impazzire tutti, ma è nei 33 per la Supercoppa: palla al Real'.

Modric - un indizio social e la stampa spagnola lo spingono verso l'Inter (RUMORS) : Domani il secondo grande tormentone del Calciomercato 2018 dovrebbe giungere ad una svolta. Luka Modric incontrera' il presidente del Real Madrid, Florentino Perez e, secondo le indiscrezioni, la sua posizione non è cambiata. Il fuoriclasse croato è desideroso di una nuova esperienza lontano dalla Spagna, l'Inter gli offre condizioni economiche vantaggiose e la possibilita' di cimentarsi in un campionato di grandi tradizioni come quello ...

Il biografo di Modric provoca : "L'Inter sta al Real come il Chievo sta ai nerazzurri" : Luka Modric ha detto tutto a José Angel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez: il croato vuole lasciare il Real Madrid per dire sì all'Inter. I nerazzurri, però, dovranno attendere almeno altre ...

Perez avverte Modric e l'Inter : 'La storia del Santiago Bernabeu merita i più forti giocatori del mondo ha proseguito Perez e dobbiamo sforzarci per portare avanti questa nostra identità, assicurandoci anche che verrà meritatamente ...

Calciomercato Inter - Florentino Perez manda 'messaggi' a Modric : Florentino Perez ha parlato oggi a margine della presentazione di Courtois, nuovo portiere del Real Madrid in questa calda estate di mercato Florentino Perez manda messaggi a Modric, in attesa del ...

Inter Modric - senti Florentino Perez : «Puntiamo su ogni giocatore in rosa» : Inter Modric, il presidente blanco alla presentazione di Courtois: «L'obiettivo è costruire una squadra con i migliori giocatori al mondo»

Calciomercato Inter - Florentino Perez manda ‘messaggi’ a Modric : Florentino Perez ha parlato oggi a margine della presentazione di Courtois, nuovo portiere del Real Madrid in questa calda estate di mercato Florentino Perez manda messaggi a Modric, in attesa del faccia a faccia con gli agenti di domani in quel di Madrid. Il presidente del Real ha parlato oggi delle sue intenzioni in chiave Calciomercato, durante la presentazione di Courtois, il fiore all’occhiello del mercato in entrata delle ...